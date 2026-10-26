Así será la definición de la Primera Nacional del fútbol argentino: todos los partidos por los ascensos y descensos

A falta de una fecha para el final de la etapa regular, la Primera Nacional está al rojo vivo y tendrá enfrentamientos clave para definir tanto la parte alta como la parte baja de la tabla de posiciones. En la segunda categoría del fútbol argentino, cinco equipos se disputan el liderazgo de los dos grupos del torneo para jugar la final por el ascenso a la Liga Profesional: Ferro Carril Oeste (65 puntos) y Godoy Cruz (63) pelean en la Zona A, mientras que Tristán Suárez (63), Atlanta (61) y Temperley (60) harán lo propio en la Zona B. Por otro lado, entre Chacarita (39), Patronato (37) y Nueva Chicago (37) saldrá el cuarto equipo descendido, ya consumados Acassuso, San Miguel y Güemes.

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El pasado sábado, el conjunto de Caballito sufrió una dura derrota por 3 a 0 como local ante Chaco For Ever, resultado que le dio una oportunidad al 'Tomba' para llegar con chances de alcanzar la punta tras golear por el mismo resultado a Mitre en Santiago del Estero. Ahora, Ferro visitará a Acassuso (ya descendido) mientras que los mendocinos recibirán a Almirante Brown, que tiene asegurada su clasificación al Reducido; si gana, el 'Verdolaga' asegurará su lugar en la final por el ascenso. Sin embargo, un empate o una derrota provocará que deba prestarle atención al resultado de Godoy Cruz, que tiene mejor diferencia de gol y podría superarlo.

En la Zona B, la pelea por el primer lugar tiene a tres protagonistas: Tristán Suárez lidera con 63 puntos, seguido por Atlanta, que suma 61, y Temperley, que quedó con 60 tras caer frente a Chacarita. El equipo de Ezeiza recibirá a Deportivo Maipú y se clasificará a la definición por el ascenso si consigue una victoria; incluso un empate podría ser suficiente, ya que su diferencia de gol es de +18, superior a la del 'Bohemio', que tiene +8. El cuadro de Villa Crespo, por su parte, necesita ganar ante Midland de local y esperar una derrota del 'Lechero' para tener posibilidades de quedarse con el primer puesto.

El 'Gasolero', en cambio, llega a la última fecha con un panorama mucho más complicado. Para meterse en la final, necesita que Tristán Suárez pierda, que Atlanta no consiga una victoria y, además, vencer a Güemes de Santiago del Estero (que ya descendió) por una diferencia de, al menos, cinco goles.

Chaco For Ever dio el gran golpe ante Ferro en Caballito y forzó hasta la última fecha la definición de la Zona A del fútbol argentino.

Chacarita y Nueva Chicago se enfrentan en un clásico picante: así se define el último descenso de la Primera Nacional

Güemes (SdE), Acassuso y San Miguel ya perdieron la categoría, y habrá una infartante definición en la última jornada para conocer cuál será el cuarto equipo que descienda esta temporada. La pelea se concentra Chacarita Juniors, Nueva Chicago y Patronato: el 'Funebrero' consiguió un triunfo clave por 1 a 0 ante Temperley en su última presentación y alcanzó los 39 puntos, mientras que el conjunto entrerriano cayó por 2 a 0 frente a Agropecuario y quedó con 37 unidades al igual que el 'Torito', que este lunes igualó 1 a 1 con San Martín de San Juan en Mataderos.

La última fecha tendrá dos cruces decisivos: Chacarita recibirá a Nueva Chicago en San Martín, mientras que Patronato visitará a Atlético de Rafaela. El local intentará aprovechar la ventaja que consiguió con su última victoria para asegurar la permanencia, mientras que el cuadro verdinegro afrontará un duelo directo en el que necesitará sumar para evitar el descenso con un ojo en lo que sucederá en Santa Fe entre el 'Patrón' y la 'Crema'.

Un detalle clave es que, si dos o más equipos terminan igualados en puntos en el puesto que determina el descenso, la permanencia se resolverá mediante un partido desempate en cancha neutral. En ese escenario, no serán determinantes la diferencia de gol, los tantos convertidos ni los resultados de los enfrentamientos entre los equipos involucrados. Por eso, cada punto de la última jornada puede resultar decisivo para definir quién conserva su lugar en la segunda categoría del fútbol argentino.

Así se jugará la última fecha de la Primera Nacional: duelos clave por los ascensos y descensos

Zona A

Godoy Cruz (2.º, Zona A) vs. Almirante Brown (6.º, Zona A) | Estadio Feliciano Gambarte. All Boys (15.º, Zona A) vs. Estudiantes de Buenos Aires (8.º, Zona A) | Estadio Islas Malvinas. Deportivo Morón (3.º, Zona A) vs. Ciudad de Bolívar (7.º, Zona A) | Estadio Nuevo Francisco Urbano. Los Andes (10.º, Zona A) vs. Mitre de Santiago del Estero (12.º, Zona A) | Estadio Eduardo Gallardón. Colón (5.º, Zona A) vs. Defensores de Belgrano (13.º, Zona A) | Estadio Brigadier General Estanislao López. San Miguel (18.º, Zona A) vs. Deportivo Madryn (4.º, Zona A) | Estadio Malvinas Argentinas. San Telmo (16.º, Zona A) vs. Central Norte de Salta (14.º, Zona A) | Estadio Doctor Osvaldo Baletto. Chaco For Ever (9.º, Zona A) vs. Racing de Córdoba (11.º, Zona A) | Estadio Juan Alberto García. Acassuso (17.º, Zona A) vs. Ferro Carril Oeste (1.º, Zona A) | Estadio La Quema.

Zona B

Atlanta (2.º, Zona B) vs. Ferrocarril Midland (5.º, Zona B) | Estadio Don León Kolbowski. Gimnasia y Tiro de Salta (6.º, Zona B) vs. Quilmes (13.º, Zona B) | Estadio Gigante del Norte. San Martín de Tucumán (10.º, Zona B) vs. Colegiales (8.º, Zona B) | Estadio La Ciudadela. Atlético de Rafaela (11.º, Zona B) vs. Patronato (16.º, Zona B) | Estadio Nuevo Monumental. Agropecuario (12.º, Zona B) vs. Almagro (14.º, Zona B) | Estadio Ofelia Rosenzuaig. Tristán Suárez (1.º, Zona B) vs. Deportivo Maipú (7.º, Zona B) | Estadio 20 de Octubre. Güemes de Santiago del Estero (18.º, Zona B) vs. Temperley (3.º, Zona B) | Estadio Arturo Miranda. Chacarita Juniors (15.º, Zona B) vs. Nueva Chicago (17.º, Zona B) | Estadio Chacarita Juniors. San Martín de San Juan (9.º, Zona B) vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy (4.º, Zona B) | Estadio Ingeniero Hilario Sánchez.

Los equipos que ya ascendieron a la Primera Nacional

Excursionistas y San Martín de Formosa se aseguraron su lugar en la Primera Nacional 2027 y se convirtieron en los primeros ascendidos de la temporada. El conjunto del Bajo Belgrano se consagró campeón de la Primera B Metropolitana tras golear 4 a 0 a Sportivo Italiano y volverá a disputar la segunda categoría del fútbol argentino después de 54 años. Por su parte, el cuadro del norte hizo historia al vencer 2 a 0 a Cipolletti en la final del Torneo Federal A, disputada en Córdoba, y consiguió por primera vez el ascenso a la Primera Nacional.

Los dos ascensos restantes se definirán mediante los torneos Reducidos de ambas categorías. En la Primera B Metropolitana, los equipos que continúen en carrera disputarán una serie de eliminatorias por el segundo cupo, con cruces entre los mejores ubicados de la fase regular. En el Federal A, en tanto, la segunda plaza se resolverá a través de la Reválida, una instancia de playoffs que reúne a los clubes que siguen con posibilidades de ascender luego de la definición del primer cupo.