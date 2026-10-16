Simeone rompe el silencio y habla sobre la sequía Julián Álvarez

Uno de los jugadores de la Selección Argentina que está pasando por un mal momento en su club es Julián Álvarez, porque a los problemas con los hinchas se le debe sumar una sequía goleadora que comienza a preocupar de gran manera. Al punto de que demandó la palabra del "Cholo" Simeone para tratar de calmar un poco las aguas entre los fanáticos, que comenzaron a pedir explicaciones sobre la presencia del jugador dentro del once inicial.

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La estadística marca que el delantero argentino lleva seis partidos entre La Liga de España y la Champions League sin poder inflar las redes. Lo que da como resultado una enorme preocupación porque se trata de un refuerzo que fue adquirido a mediados de 2024 por una cifra cercana a los 75 millones de euros. Su potencial debería lucirse tanto en partidos domésticos como en los internacionales, pero, de momento, la mecha goleadora se encuentra bajo el agua.

Es por ello que el entrenador del Atlético de Madrid salió a defenderlo en conferencia de prensa cuando consultaron sobre el momento que le toca vivir a Julián Álvarez. “Los delanteros de las características de Julián siempre necesitan del gol, no solamente él. Más allá de su contundencia de cara al gol, es un jugador de equipo, que puede asociarse muy bien, que puede asistir y que tiene muchas más herramientas que solo el gol”, expresó.

“El otro día hizo un buen segundo tiempo en el partido que jugamos el sábado” (frente al Alavés). “Esperemos que pueda seguir creciendo y llegar al lugar donde todos lo queremos ver”, agregó. Las palabras del técnico argentino permiten entender que mantendrá a Julián Álvarez en la formación porque le entrega otras características que son necesarias para el sistema de juego que pretende desarrollar en los partidos que afronta.

Solo es cuestión de que vayan pasando los partidos para que el atacante argentino aumente las chances de meter un gol y recupere la memoria que le permitió ser uno de los jugadores más importantes del fútbol europeo, además de una de las estrellas de la Selección Argentina tanto en el Mundial de Qatar 2022 como en las demás competiciones.

La Argentina vuelve a jugar en noviembre

La FIFA determinó que haya una fecha FIFA en el mes de noviembre y esto demandó que la AFA salga a buscar dos oponentes de calidad para dejar atrás las críticas que había recibido por los duelos amistosos frente a Benín, Bolivia y Burkina Faso. En esta oportunidad, se tratará de dos partidos amistosos que se jugarán en el territorio argentino.

La agenda señala que el primero se va a desarrollar el 13 de noviembre en la Bombonera frente a Uruguay, mientras que el segundo quedó reservado para el martes 17 del mismo mes en el Estadio Mario Alberto Kempes frente al combinado nacional de Costa Rica.