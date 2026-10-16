La Selección Argentina tiene dos amistosos confirmados para la fecha FIFA del mes de noviembre y ya sin Lionel Messi en el equipo. Los dirigidos por Lionel Scaloni volverán al ruedo después de la despedida del astro rosarino en el Estadio Monumental y lo hará tanto contra Uruguay el 13 de noviembre como el 17 del mismo mes ante Costa Rica. El primero será en Buenos Aires -aún sin sede- y el segundo en la provincia de Córdoba,

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La Selección Argentina jugará dos amistosos en noviembre

A través de las redes sociales de la "Albiceleste" detallaron fechas y rivales para los siguientes encuentros del combinado nacional. Después de la gira por Asia que estaba prevista desde un principio, finalmente esto no sucederá y se verán las caras con el elenco de Diego Forlán además de medirse contra los costarricenses unos días más tarde. Con respecto al DT campeón de todo, hasta el momento continuará en su cargo hasta el 31 de diciembre que culmina su contrato y lo que suceda después por ahora es una incógnita.

El posteo de la Selección Argentina sobre los amistosos

Qué dijo Lionel Scaloni sobre su futuro en la Selección Argentina

“Si todo va bien, voy a seguir siendo entrenador y va a estar el legado de Messi, que es lo más grande que va a dejar. Vinieron chicos nuevos que nos dieron frescura y cosas que no teníamos, como jugar por fuera. Eso es una buena alternativa y estamos contentos. Buscamos juntarnos, que se conozcan y se asocien”. “Sobre mi renovación, todavía no hay novedades. Cuando las haya, las comunicaremos. La única manera de compensar a Messi es con un gran equipo. Tenemos grandes jugadores, pero no uno que pueda dar su salto. Creo que entre todos lo podemos suplantar. Toca continuar sin él, va a ser duro. Ya lo dijo él: lo que se vivió no fue normal y los momentos duros pueden venir. Estamos capacitados”.

Quiénes son los candidatos a usar la 10 de la Selección Argentina después de Messi

El principal candidato a vestirla es nada más y nada menos que Nicolás Paz, quien marcó un golazo en la despedida del astro rosarino luego de su asistencia. La joven figura del Como de Italia que ya usa dicho dorsal en su club, tiene todo para heredar el número que tuvieron Mario Alberto Kempes, Diego Armando Maradona y el propio Lionel Messi. También aparecen otros nombres como es el caso de Alexis Mac Allister o Lautaro Martínez, que la utilizan en el Liverpool y el Inter de Milán, respectivamente, como también Franco Mastantuono que ya la usó.

"Hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie... Y después ya veremos, a partir de ese partido, a quién se la daremos. Por suerte también por Eliminatorias no queda fija, pero la idea es que se la quede uno con todo lo lindo que es llevarla. Por ahora no hemos decidido", sostuvo el entrenador ante los medios el pasado martes 29 de septiembre del 2026, antes de la despedida del histórico futbolista que se desempeña en el Inter Miami de Estados Unidos.

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