Lautaro Martínez habló a tres meses de su histórico gol contra Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y lanzó un emotivo mensaje para los excombatientes de Malvinas. El "Toro" fue a AFA Estudio y reaccionó a un video de un Héroe mirando dicho tanto que significó la clasificación de la Selección Argentina a la final. De hecho, también hizo referencia al cruce con España y reveló lo que verdaderamente pasó el 19 de julio en Estados Unidos despejando cualquier tipo de teorías conspirativas.

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La reacción de Lautaro Martínez a un video de un excombatiente de Malvinas gritando su gol a Inglaterra

"Emocionante. Gracias a ellos por cómo han representado a nuestro país en aquel momento. Y hoy lo mínimo que podemos hacer o yo puedo hacer es regalarle ese gol. Y que ellos hoy se sientan identificados con la Selección Argentina es mérito de todo lo que hemos construido en este último período", esbozó el "Toro" con respecto a los soldados de Malvinas. A su vez, el exjugador de Racing agregó: "Todas estos premios, recompensas, elogios o halagos que nosotros tenemos es gracias a cómo ellos nos enseñaron a luchar".

Lautaro Martínez y la importancia del partido contra Inglaterra

"Dentro nuestro no era un partido como los otros. Era especial por todo lo que es la historia, lo de las Malvinas era un condimento especial", esbozó el delantero del Inter de Milán, quien además contó que delante de las cámaras se tenían que comportar de manera distinta por ser un partido de fútbol". "Va a quedar en el recuerdo para toda la vida. No era consciente del gol que había hecho. La gente me agradecía por lo que significó ese gol y ahí me di cuenta del peso", aseveró.

Lautaro Martínez habló de su gol a Inglaterra y la final contra España

Lautaro Martínez y las teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026 contra España

Después del triunfo agónico contra Inglaterra para avanzar a la final, en el duelo contra España el equipo de Lionel Scaloni no pudo quedarse con la victoria y el delantero surgido de Racing contó cómo estaba el plantel. En sus declaraciones con AFA Estudio, el "Toro" aclaró que la semifinal les quitó mucha energía. "Hemos dado hasta lo que no teníamos y en la final también. Dejamos todo y se vio reflejado, había gente que no podía caminar y siguió corriendo. Cuando se habla de esas teorías molesta, porque dimos todo y eso nos deja tranquilos".

Por último, el futbolista que no ingresó contra el seleccionado español en los 120 minutos disputados sostuvo que "fue un Mundial muy intenso, el resumen perfecto de todo lo que construimos". Lionel Messi no faltó en sus declaraciones y su ahora excompañero de la Selección Argentina lo destacó por ser el líder y enseñarles a nunca rendirse.