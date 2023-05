Volvió arrepentido: un crack inglés le pidió perdón a Lisandro Martínez

Tras haber dicho que por su altura no podría jugar la Prmier League, cambió de parecer y se disculpó públicamente con el argentino campeón del mundo.

Jamie Carragher le pidió disculpas a Lisandro Martínez tras haber dicho que no podría jugar en la Premier League por su altura.

Jamie Carragher le pidió disculpas a Lisandro Martínez tras haber dicho que no podría jugar en la Premier League por su altura.

El histórico exdefensor inglés del Liverpool y la selección inglesa, Jamie Carragher, dio marcha atrás con Lisandro Martínez: luego de haber dicho que no tenía nivel para jugar en la Premier League, se disculpó con el defensor zurdo y reconoció que lo sorprendió su nivel en Manchester United.

A mediados de 2022, cuando los "Red Devils" hicieron oficial la contratación de Lisandro, proveniente desd el Ajax, Carragher, quien disputó más de 700 partidos en Liverpool, fue muy crítico con el argentino. "No es un mal jugador, pero para jugar a ese nivel de fútbol con esa altura... No me gustaría jugar junto a alguien que mide 1,75 como defensor central”, había comentado en dicha oportunidad. Sin embargo, cambió de parecer tras analizarlo detenidamente.

El pedido de disculpas de Jamie carragher con Lisandro Martínez

En una entrevista con el canal Football Daily, el jugador que disputó los Mundiales 2006 y 2010 con Inglaterra analizó el rendimiento de los defensores de la Premier y se detuvo cuando llegó el turno de Martínez. “Le pasa a cualquier central que llega a la Premier League y mide menos de 1.80. Automáticamente piensas que va a tener problemas, pero él no los tuvo", comenzó diciendo.

Y luego, agregó: "Me gustaría disculparme con Lisandro Martínez porque para mí fue la sorpresa de la temporada”. Es que el surgido en Newell's Old Boys de Rosario se ganó su lugar de a poco en el equipo de Erik ten Hag y, con el correr de los partidos, se terminó asentando como titular indiscutible en el equipo más grande de Inglaterra.

Incluso, Jamie fue más allá con su nuevo parecer sobre el defensor campeón del mundo en Qatar 2022 y expresó: "A mí me costaba, y él es 10 centímetros más chico que yo, pero los mejores jugadores esconden esas debilidades. Lisandro es un guerrero, es un líder y si hablas de la columna vertebral del equipo, él es fundamental”. Además, remarcó que "el nivel del Manchester United baja mucho cuando no está, defensivamente y también por su capacidad con pelota”.

La posible nueva camiseta de la Selección Argentina para la Copa América 2024

La Selección Argentina presentará su nueva camiseta en la Copa América 2024, que se celebrará en los Estados Unidos. Como en cada edición de un torneo internacional de renombre, esta nueva indumentaria oficial se utilizará por primera vez en el torneo continental y acompañará a la Albiceleste durante aproximadamente dos años.

Recientemente, el sitio especializado Footy Headlines filtró lo que podría ser el nuevo diseño de la camiseta de la Albiceleste. Aunque aún faltan varios meses para su lanzamiento oficial, lograron obtener un adelanto del diseño. Aunque no está finalizado, nos permite vislumbrar el estilo que tendría.

La probable nueva camiseta de la Selección Argentina.

Uno de los cambios más notables y sorprendentes es la inclusión del color dorado en varios detalles de la indumentaria. "La camiseta de Argentina 2024 presenta las tradicionales franjas blancas y celestes del país, combinadas con logotipos dorados, aplicaciones y una fuente en dorado. Argentina ha ganado tanto la Copa América 2021 como la Copa del Mundo 2022, por lo que los elementos dorados son un tributo apropiado", publicaron en el mencionado portal.

Otra de las variaciones destacadas se refiere al escudo. Además de ser completamente dorado, ha experimentado una actualización en el orden de las estrellas relacionadas con los tres títulos mundiales que ha conquistado la Albiceleste en su historia.

En la camiseta actual, la tercera estrella del escudo se encuentra claramente por encima de las otras dos, formando una especie de pirámide. Sin embargo, esto cambiará, al menos no de manera tan marcada. A partir de esta nueva indumentaria, la tercera estrella estará ligeramente más arriba, lo que le brinda un aspecto más equilibrado.