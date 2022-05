Un periodista inglés destrozó a Lionel Messi: "Mercenario, boludito"

Fue a través de una carta abierta por la reciente visita del argentino a Arabia Saudita.

Al finalizar la temporada de la Ligue 1, en la que Lionel Messi se consagró campeón con el PSG, el crack argentino aprovechó su tiempo libre y se tomó vacaciones en Yeda, Arabia Saudita, a orillas del Mar Rojo. En dicho viaje, el ministerio de Turismo lo nombró como nuevo Embajador Túrístico del Reino, algo que no fue bien recibido por un reconocido por el periodista inglés John Carlin que, a través de un comunicado denominado "Carta abierta a un mercenario", lo tildó de "boludito", entre varias cosas.

John Carlin.

En el mensaje, publicado en el diario La Vanguardia de Barcelona, el escritor lo castigó por sus lazos con el país árabe que tiene graves denuncias sobre derechos humanos. “´No lo hagás, Messi´, te rogaron. Tenés enorme poder y con ese poder viene enorme responsabilidad. El régimen saudí te quiere usar para lavar su reputación… Si decís que sí a ‘Visit Saudi’ estás en efecto diciendo ‘sí’ a todos los abusos de derechos humanos que ocurren hoy en Arabia Saudí. Pero si dices que ‘no’ enviarás un mensaje igual de potente, que los derechos humanos son importantes”, se lee en uno de los párrafos dedicados al ex-Barcelona.

El periodista inglés le pegó a Messi "como persona"

"Te confieso que el que siente vergüenza soy yo. Mucha. Cuando la gente me preguntaba de qué equipo era llevaba años diciendo que mi equipo sos vos. Pobre de mí –ridículo de mí– he dicho las siguientes palabras más de una vez: 'Messi es lo más cercano que tengo a una religión'. Nunca más. Como futbolista nunca vi nadie mejor, nadie que me diera más placer, durante más años, con la pelota en los pies. Pero como persona… siempre albergué la sospecha de que eras un boludito”, expresó en otra parte la fuerte declaración de quien suele escribir columnas en el portal catalán.

En su visita al país asiático, donde asistió a varias reuniones publicitarias, Messi subió imágenes a su cuenta de Instagram junto a uno de sus hermanos y a Leandro Paredes, compañero en la Selección Argentina y en el equipo francés. Para cerrar el texto, visiblimente enojado por el vínculo del rosarino con los representantes del Gobierno de Arabia Saudita, acusados de varios crímenes, Carlin manifestó: "No, seguro que no. Que no pare la fiesta. La plata es la plata, no importa el origen, ¿no es cierto? Ay, Leo, mi ídolo caído. Quisiera decirte gracias por los recuerdos. Pero te cagaste en ellos y ya no puedo”.