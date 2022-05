El futuro de Lionel Messi: en qué club jugaría el astro argentino a partir del 2023

Un periodista anticipó en qué equipo jugaría Lionel Messi a partir del 2023 luego de su paso por el PSG.

Lionel Messi llegaría a un importante club de la MLS en 2023. Al parecer, el astro argentino del Paris Saint Germain compraría el 35% de las acciones de la institución. Esto significaría el inicio de un vínculo con su presidente para sumarse al plantel luego de jugar el Mundial de Qatar 2022.

Aunque no haya confirmación oficial, no sería la primera vez en poco tiempo que un pase de la "Pulga" a otro equipo importante "rompa" el mercado, tras su llegada al PSG en agosto del 2021. En aquel momento su salida del Barcelona sorprendió a todos por los años exitosos que vivió en el "Blaugrana". En esta ocasión, y ante una nueva chance de cambiar de destino, el mejor jugador del mundo se sumaría al Inter de Miami que preside David Beckham.

"El señor Lionel Messi va a adquirir el 35% de las acciones del Inter de Miami. Y se va a incorporar en el verano del 2023", lanzó el periodista Alex Candal en DirecTV Sports acerca del futuro de la estrella del seleccionado nacional. Sus colegas en el estudio se asombraron por los dichos, ya que sin dudas la noticia llamó la atención. Cabe destacar, que si esto finalmente se concreta, el astro compartiría plantel con un excompañero en la "Albiceleste", como lo es Gonzalo "Pipita" Higuaín, si es que este último no se retira.

Sin embargo, desde el entorno de Lionel Messi desmintieron su posible llegada al Inter de Beckham. Según informó un prestigioso diario deportivo español, los familiares del futbolista del Paris Saint Germain aseguraron que "Leo no definió su futuro, no se comprometió con nadie para firmar un contrato, ni tampoco tiene un plan a corto plazo que no sea seguir en el club francés. La prioridad está en cumplir el vínculo que tiene actualmente (hasta el 30 de junio de 2023) y luego decidirá".

¿Messi vuelve a Barcelona? La frase de su padre que impactó en PSG

La salida de Lionel Messi de Barcelona para su llegada a PSG (París Saint-Germain) todavía impacta en el fútbol mundial, aún nueve meses después de haber ocurrido. En esta oportunidad, fue el propio Jorge Messi el que causó sorpresa a nivel internacional con su testimonio al respecto de una posible vuelta de "Leo" al club catalán.

Consultado por los cronistas acerca de si el futbolista regresará a la Ciudad Condal, el papá del capitán de la Selección Argentina fue tajante: "Ojalá. Algún día...". Al instante, los reporteros quisieron saber si "Leo" está cómodo en PSG, por lo que el padre y agente del rosarino dudó y reaccionó con un escueto comentario: "Bueno, sí".