Un integrante de la Selección Argentina de Scaloni dejó un fuerte aviso: "Que aprovechen"

El fuerte avuso de un integrante de la Selección Argentina de Lionel Scaloni hacia los jugadores.

La Selección Argentina viene cumpliendo las expectativas en las Eliminatorias Sudamericanas y demuestra que no se conforma con lo hecho. En ese sentido, Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni y exjugador del Milan, dejó un fuerte hacia los jugadores de cara al futuro, que resume la exigencia con la que se trabaja en la "Albiceleste".

En una entrevista con DSports Radio, Ayala, que participó de los Mundiales 98, 2002 y 2006, reconoció que están observando nuevos futbolistas y que el recambio del seleccionado siempre está latente. "Hay un número de jugadores que nosotros seguimos, aunque no estén viniendo. De los que ya estuvieron y los que no. No dejamos escapar nada. Tratamos de verlos a todos", comenzó diciendo.

En el mismo sentido, el "Ratón" expresó que "cada lista que conforma Leo, elige a los que cree que están mejor" y agregó: "Está bueno que haya un proceso de juveniles que culmine en la mayor, cruzarnos, tener interacción con jugadores de la Sub-20 o la Sub-23 y ver también el progreso de esos futbolistas”.

“La búsqueda es que estén los que se lo merecen, los que se han ganado esa oportunidad. Valoramos los momentos. Rescato mucho de Leo saber ver en qué momento. Nosotros en los entrenamientos sacamos muchas conclusiones, nos permite ver cómo se desenvuelve un jugador en diferentes situaciones, con sus compañeros. Hay chicos que están haciendo sus primeras armas y algunos lo han aprovechado", continuó el exjugador de Ferro y River.

Según se interpreta de las palabras de Ayala, en las próximas fechas o amistosos en Argentina podría observarse un recambio en algunas posiciones. "Es fútbol, pasan muchas cosas y todo puede cambiar rápido. A los chicos le decimos que aprovechen las oportunidades, porque el tren de la Selección no pasa todos los días", aconsejó.

Y luego, el exfutbolista de Racing aseguró: "Es sumarse, es subirse, que es lo que le dice a los chicos Lionel. Que sean descarados, que sean lo que son en sus clubes. No hay secretos. Hay cambios que se dan por forma natural, otros por decisión del futbolista de poner fin a una trayectoria de Selección".

Roberto Ayala y la buena consideración sobre Nico Paz

En la última doble fecha FIFA, Scaloni hizo debutar a Nico Paz, una de las joyas argentinas, que pertenece al Real Madrid pero que juega en el Como de Italia, y que tuvo un gran desempeño frente a Bolivia. Sobre el talentoso zurdo, Ayala remarcó: “Leo ya lo venía viendo en su club. Sinceramente estaba destacando. Eso es lo que buscamos, que lo que hacen en su club también lo puedan hacer a nivel Selección“.

