Un campeón con la Selección Argentina ventiló que casi se desmaya tras el penal de Montiel: "Vino el doctor"

Un campeón del mundo con la Selección Argentina recordó que casi se desmaya cuando Gonzalo Montiel hizo el gol de penal contra Francia, en la final de Qatar 2022. "No me podía mover", admitió.

Uno de los campeones del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 reconoció que estuvo a punto de desmayarse en el momento exacto en el que Gonzalo Montiel anotó el gol del último penal, en la final frente a Francia. Apenas el ex defensor de River concretó el título para "La Albiceleste", las emociones se dispararon hasta límites insospechados dentro de la cancha del imponente estadio Lusail de Doha.

El protagonista que se animó a aportar detalles sobre aquella situación fue nada menos que Roberto Fabián Ayala, uno de los ayudantes de campo de Lionel Scaloni. Seis meses después de la gesta, el exzaguero de 50 años contó cómo vivió el instante de la consagración en la Copa del Mundo de mayores, un torneo que le había sido esquivo tres veces en su etapa como futbolista.

El exdefensor central de la Selección Argentina fue entrevistado en Radio Continental (AM 590) y repasó cómo vivió el instante cúlmine en Qatar: “Yo esperaba que esto no pasara, que no saliera, qué raro que no hay fotos, hay videos y de repente estoy viendo cosas. De a poco van saliendo... Tira el penal Gonzalo, me doy vuelta y se me aflojaron las piernas, no sentí más nada. De la emoción". Entonces, filtró qué ocurrió luego cuando "Daniel (Martínez), el doctor, vino enseguida". "Estuvo conmigo, no salió a festejar. Entre llanto y, como podía hablar, le decía que no me podía parar. Me decía ‘relajá, tranquilo’. Para mí fueron muchos minutos, pero no sé... mucho tiempo. Hasta que me pude poner de pie y vi lo que estaba pasando”, se explayó el exjugador de Ferro, River, Napoli, Milan, Valencia, Villarreal, Zaragoza y Racing.

Ayala fue campeón del mundo como ayudante de campo de Scaloni.

Acerca de la decisión de Scaloni de que "Cachete" ejecutara el último disparo de la tanda luego de haber sido el máximo responsable del 3-3 de Francia en la prórroga, "El Ratón" recordó que “Lionel lo abraza y le dice que va a patear el penal. Le tocó hacer un penal, por una mano casual, algo que pasó. Habrá querido hacer un pozo y meterse, pero tuvo la entereza para patearlo. Tremendo lo de Gonzalo". Al mismo tiempo, resaltó que "esa era la energía que se movía" en el grupo. También recalcó que "en la arenga, el arquero (Emiliano ´Dibu´ Martínez) dice ‘vayan tranquilos, que yo uno o dos voy a atajar’. Iban con el pecho inflado, con tranquilidad”.

Ayala contó si volvió a mirar la final del Mundial de Qatar 2022

Consultado sobre si vio el partido decisivo de nuevo, el exfutbolista dijo que "hace poco" vio "el primer tiempo más para analizar que otra cosa, no como hincha". "Estaba buscando unas cosas, después no lo vi más. No sé si estaba para ganar 4-0, pero daba la sensación de que estábamos bien en todas las líneas y bien encarado el partido: cómo salir, dónde presionar, dónde atacar. Estaba saliendo a la perfección, esa fue la sensación que teníamos de afuera”, puntualizó.

Además, "El Ratón" admitió que se le “eriza la piel enseguida" cuando observa las imágenes de aquel inolvidable domingo 18 de diciembre de 2022: "Cualquiera me empieza hablar o escuchar una canción y me remite a lo que vivimos. Cuando llegamos acá no paraba de ver videos, me emocionaba muchísimo. Ver a abuelos con nietos, hijos abrazándose, mirando los penales...”. “Tengo una réplica de la Copa, la tengo en el placard. Todos los días la veo para ver si es verdad”, añadió entre risas.

La clave del título en Qatar 2022 para Ayala

Con respecto a los aspectos fundamentales para la consagración en la Copa del Mundo, el exdefensor remarcó "la palabra compromiso" y así lo explicó: "Porque el técnico lo dice en cada momento, que sin compromiso no podemos ir a ningún lado". "Fue eso: encontrarnos con jugadores muy comprometidos, que estaban creciendo y creyeron en una idea", profundizó. Por último, Ayala repasó que "hay un jugador solo que tenía el puesto asegurado (Lionel Messi), el resto debía arremangarse y luchar por un puesto". Sobre el rol de Scaloni, remató: "Lionel llegó y tuvo que hacer un recambio. Llamó y contactó a la gente que creía que podía ayudarlo. No sé si para terminar como terminó, pero sí para competir bien. Fue eso, aprovechar el momento”.