Selección Argentina: los jugadores que eran fijas en el Mundial Qatar 2022 pero podrían perdérselo

Los jugadores de la Selección Argentina que parecían tener un lugar asegurado en el Mundial de Qatar 2022, pero podrían quedar afuera a último momento.

Cuando parecía que la Selección Argentina ya tenía casi definida la lista de Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar 2022, hay tres jugadores que podrían perder su lugar en la lista a último momento por diferentes motivos. Si bien los amistosos contra Honduras y Jamaica serán importantes en este sentido, existen otros factores fundamentales a 40 días de la nómina definitiva.

El listado oficial de 35 jugadores deberá ser presentado por "La Scaloneta" el próximo 21 de octubre, mientras que la nómina final de 26 integrantes tendrá que ser entregada a comienzos de noviembre. En este sentido, los que corren peligro de estar son Franco Armani, Gonzalo Montiel y Nicolás González, por lo que hay que desmenuzar la actualidad en cada uno de los casos para conocer por qué ahora están en duda para el entrenador.

Franco Armani

El arquero de River, de 35 años, no muestra su mejor nivel con el equipo de Marcelo Gallardo. Con Emiliano "Dibu" Martínez como el titular indiscutido, la caída en el rendimiento en "El Millonario" podría hacer que "El Pulpo" sea superado por Gerónimo Rulli y Juan Musso en la consideración. Con el ex Racing lesionado y recién operado, crecen las chances del ex Atlético Nacional de Colombia. Si bien es muy confiable bajo los tres palos, deja algunas dudas en el juego aéreo y en el manejo de la pelota con los pies.

Gonzalo Montiel

En este caso, es decisiva la falta de continuidad en Sevilla. "Preocupa que sea la tercera opción en el lateral derecho en su equipo", aseguró el periodista Esteban Edul en ESPN. El cronista que cubre la actualidad de la Selección Argentina en el mencionado canal de deportes agregó que el defensor de 25 años "a veces no va ni al banco" en España y ello encendió una luz de alarma para Scaloni.

"Como ven muy bien a Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y (Exequiel) ´El Tucu´ Palacios, podrían ir los tres volantes al Mundial y cortar a uno de la defensa", puntualizó Edul. En esta dirección, Nahuel Molina es el titular y el suplente podría pasar a ser Juan Foyth, de buen nivel y con muchos minutos en Villarreal hasta que se lastimó.

Nicolás González

¿Nico González se pierde el Mundial?

El extremo de 24 años permanece con distintas molestias físicas que le impiden tener continuidad en Fiorentina de Italia, donde apenas disputó 42 minutos en la Serie A en la vigente temporada. Muy valorado en la Selección Argentina por su polifuncionalidad. casi siempre rindió bien en los diferentes puestos en los que jugó: de delantero, de volante y hasta de lateral izquierdo. "Nico" pelea por un lugar con Ángel Correa, Julián Álvarez, Paulo Dybala, Joaquín Correa, Enzo Fernández e incluso Thiago Almada.