Selección Argentina: el curioso juego de cartas que vaticinó el título de la Copa América 2021

El curioso juego de cartas que vaticinó el título de la Selección Argentina de fútbol en la Copa América 2021 en Brasil. El video viral de la serie de Netflix, con Lionel Messi incluido.

La serie de Netflix sobre el título de la Selección Argentina en la Copa América 2021 es furor en las redes sociales y se volvió viral un breve video de un insólito juego de cartas que se terminó transformando en una especie de señal positiva para el campeonato posterior conseguido contra Brasil en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Por supuesto, Lionel Messi está en el centro de la escena.

La grabación de dos minutos tiene un hilo tan increíble y tan bien contado que llama muchísimo la atención. Como parte del relato también participan Alejandro "El Papu" Gómez, Leandro Paredes, Sergio "El Kun" Agüero, Rodrigo De Paul, Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

El presagio de la Selección Argentina con las cartas antes de ganar la Copa América 2021

La serie de Netflix llamada Sean eternos: Campeones de América tiene un tramo espectacular protagonizado por varios jugadores de La Scaloneta. Estrenada en este país el jueves 3 de noviembre de 2022, muchos de los fanáticos albicelestes deliraron con el presagio que finalmente se concretó para quebrar la racha negativa de 28 años sin trofeos conseguidos a nivel mayores.

Los festejos de la Selección Argentina en las habitaciones.

Todo parece haber comenzado como "una idea boluda" creada por De Paul y "El Papu", así como lo definió Agüero. La misma consistía en tirar diez cartas de un mazo y los futbolistas tenían que pronosticar cuál saldría, antes de arrojarlas. "Me dicen que si adivinaba una de diez, ganábamos la Copa", recordó Gómez. "Empiezo a tirar. Cinco de bastos, no. Doce de oros, no... Así hasta que me toca la última, digo el ancho de bastos y la pego. Quilombo, gritos, abrazos...", agregó el volante de Sevilla de España.

Así, de a uno fueron pasando y todos fueron adivinando, lo cual ya es muy difícil porque son diez intentos sobre 40 naipes en total. Otamendi, que acertó el siete de espadas, detalló que además el desafío era que "si la adivinabas, te la tenías que tatuar". De hecho, en el video de Netflix se observa cómo "El Papu" y el zaguero de Benfica de Portugal llevan en la piel las cartas que adivinaron.

Otamendi se tatuó el 7 de espadas que había adivinado.

La increíble señal de Messi antes de ganar la Copa América con la Selección Argentina

Finalmente, llegó el turno del capitán de La Scaloneta y fue Gómez el que amplió al respecto: "Le toca a Leo. Va tirando cartas y le va errando. Claro, había perdido cuatro finales con Argentina, cuatro copas...". Entre risas, el astro de PSG de Francia contó cómo terminó todo: "El cinco de copas me tocó a mí...". Y cerró con relación al tatoo: "Me lo voy a hacer".