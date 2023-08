Scaloni sufre: baja de última hora en la Selección Argentina para el debut en las Eliminatorias

La Selección Argentina tiene una nueva baja por lesión de cara al debut en las Eliminatorias sudamericanas camino al Mundial de 2026. El entrenador Lionel Scaloni sufre por las malas noticias que llegan desde Europa, puntualmente desde Inglaterra, porque uno de los jugadores que suele ser parte de sus convocatorias se lastimó en el último entrenamiento del equipo.

El protagonista es nada menos que Emiliano Buendía, el extremo de 26 años que tuvo una buena temporada anterior con los colores de Aston Villa en la Premier League. El compañero de Emiliano "Dibu" Martínez se rompió el ligamento cruzado anterior de una rodilla en la última práctica y no podrá volver a jugar al menos hasta marzo de 2024. "La Albiceleste" se estrenará en las Eliminatorias en septiembre de 2023.

El ex Getafe, Cultural Leonesa y Norwich ya debutó con "La Scaloneta", aunque no fue parte del plantel de 26 futbolistas campeones del mundo en Qatar 2022. Ahora, el marplatense deberá encarar una extensa recuperación en la que le apuntará a regresar con todo a las canchas con el sueño de aparecer en la nómina definitiva para la Copa América 2024 en Estados Unidos.

La tristeza de Buendía por su grave lesión: "No bajar los brazos"

A través de su cuenta oficial de Instagram, el argentino publicó una foto suya con la camiseta de Aston Villa con un mensaje contundente: "Si algo me enseñaron mis papás desde chiquito es a no bajar los brazos nunca, y este mal momento que me toca vivir no va a ser una excepción". Además, confirmó que se encuentra "desde ya, positivo y mentalizado en una buena y pronta recuperación". Y remató: "Muchas gracias por todos los mensajes".

La palabra de Unai Emery tras la lesión de Buendía

En la conferencia de prensa, el entrenador español del equipo inglés confirmó que la molestia “fue ayer, en la última acción en el entrenamiento. Es una lesión de seis, siete u ocho meses". De cara al debut frente a Newcastle en la Premier League 2023-2024, sentenció: “Es un momento difícil para él, pero queremos jugar el sábado pensando en ganar y ser competitivos para él”.

Buendía ya debutó en la Selección Argentina.

El fixture de la Selección Argentina en las Eliminatorias para el Mundial 2026