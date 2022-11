Scaloni confirmó lo que todos pensaban de Messi: "Sobran las palabras"

Lionel Scaloni se refirió a la importancia de Lionel Messi en la Selección Argentina de cara al Mundial de Qatar 2022 que comenzará el próximo domingo 20 de noviembre.

Lionel Scaloni habló de lo que Lionel Messi significa en la Selección Argentina y lo hizo a pocos días del comienzo del Mundial de Qatar 2022. El entrenador llegó al país para ultimar detalles de cara al comienzo del certamen del próximo domingo 20 de noviembre y se refirió a varios temas relacionados a los jugadores de la "Albiceleste". Claro que, el mejor de todos no fue la excepción ya que el DT lo elogió por demás y recordó la primera vez que jugó con él.

Desde aquel entonces hasta ahora compartieron muchos momentos especiales y se conocen muy bien, lo cual sin dudas será más que importante para afrontar lo que se viene. Lo vivido en la Copa América 2021 y la Finalissima 2022 los unió aún más todavía y tendrán la posibilidad de consagrarse también en Qatar. Sobre esto y lo que será la llegada del propio Leo días antes del inicio de la Copa del Mundo, el estratega opinó en una entrevista con Líbero Vs en TyC Sports.

"La primera vez que jugué con él como compañero fue cuando lo expulsaron en la Selección. Fue una locura y él no paraba de llorar", contó Scaloni. Y agregó sobre el rol de la "Pulga" y cómo llegará para el Mundial: "Con el paso de los años fue ganando experiencia y el rol de protagonista dentro de los grupos y no sólo por ser el mejor. Hoy el equipo juntó jugadores de buen pie y a él se lo nota más cómodo. Lo vamos a tener dos días antes del partido con Emiratos. No creo que antes porque hay intereses en el medio".

Por otro lado, el oriundo de Pujato se refirió a lo que significa Lionel Messi en el plantel desde hace años y la preponderancia entre sus compañeros. "La palabra de Leo Messi vale mucho más que cualquier otra. Siempre tiene la palabra justa y cuando habla transmite otra cosa, todo el mundo lo escucha. Sobran las palabras cuando termina de hablar él. Hay veces que es mejor no hablar. Se nota que lo siente y que sus compañeros lo sienten también".

Lionel Scaloni, sobre los jugadores lesionados a días de Qatar 2022

Scaloni, que arribó a Argentina la mañana de este miércoles para instalarse en el predio de Ezeiza, brindó una entrevista al programa Libero Vs de TyC Sports y, al ser consultado sobre las lesiones de sus jugadores, fue contundente: "La idea es que el que se suba al avión esté apto para jugar desde el primer partido". Uno de los futbolistas que están en duda por su dolencia es Giovani Lo Celso y desde el cuerpo técnico esperarán su pronta recuperación.

Sobre lo que significa "Gio" para el equipo, Scaloni comentó: "Numéricamente hay un reemplazante, pero futbolísticamente no. Hay otros con otras condiciones, pero es evidente que a nosotros nos ha dado un montón. Es lo que tiene jugar un Mundial en medio de un campeonato con un mes de octubre de locura, con partidos cada tres días, y después darte a los jugadores a tres días antes de empezar un Mundial".