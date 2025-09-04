¿Qué edad tendrá Lionel Messi en el Mundial 2026?

Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina, una imagen que esperamos continúe presente más tiempo.

Lionel Messi es un símbolo en sí mismo de la Selección Argentina. El astro futbolístico desparrama sus útimas gambetas, los últimos retazos de una carrera legendaria, que lo ubica en el olimpo del deporte planetario. A poco de que se celebre un nuevo mundial, todavía la "Pulga" busca tener un mundial más en su haber para ser un hombre record en presencias, al poder convertirse en el primero en disputar seis mundiales, algo que también intentará su competidor de toda la vida, Cristiano Ronaldo.

Por eso mismo, la preocupación pasa por saber si podrá llegar en las mejores condiciones posibles a la cita máxima, a celebrarse en Estados Unidos, Canadá y México. Una competencia que tendrá como novedad que por primera vez contará con 48 equipos (frente a los 32 que se permitieron entre 1998 y 2022). Una última gran exigencia para este fenómeno, que sueña con poder defender lo conseguido en Qatar.

¿Cuántos años tendrá Lionel Messi en el Mundial 2026?

El mundial de Canadá, Estados Unidos y México se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Messi cumple años el 24 de junio, por lo cual tendrá para cuando se dispute la competencia en los primeros días del torneo 38 y cumplirá 39 años mientras se realiza la cita mundialista.

Qué dijo Lionel Messi sobre la edad con la que llegará al Mundial 2026

El futbolista fue consultado el año pasado sobre cómo siente que llegará para disputar la competencia, donde quiso poner paños fríos y no meterse presión, por lo que señaló: "Depende de cómo me sienta, de cómo esté yo físicamente y de ser realista conmigo mismo. Y saber si estoy a la altura de poder competir y ayudar a los compañeros que tengo al lado. Saber cómo estoy físicamente".

Lionel Messi y las Copas América 2021 y 2024.

"La edad es una realidad que está ahí. Si bien es un número, los partidos que voy a jugar yo tampoco son los mismos que jugaba cuando estaba en Europa en competición, que eran cada tres días, o en Champions o en la Liga donde estaba, tanto en Francia como en España. Pero depende de cómo me sienta y lo que sienta yo al estar al lado de mis compañeros y ver si sigo estando a la altura o no", destacó el futbolista, en una entrevista con Infobae.

De esta manera, dejó en claro también que no es casualidad que haya elegido Estados Unidos como plaza para jugar los últimos ratos de su carrera. Buscó un lugar en donde sufrir menos exigencia física y cuidarse al máximo para llegar en buenas condiciones al mundial. Su espíritu competitivo no le permite llegar de otra forma a esta competencia y quiere disfrutar de la Selección el máximo tiempo posible.