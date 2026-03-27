Ver la Selección Argentina vs. Mauritania en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.

La Selección Argentina se prepara para una serie de dos amistosos en La Bombonera. El primero será este viernes a las 20:15 horas frente a Mauritania, en un encuentro que servirá de preparación al próximo mundial de Canadá, Estados y México. En ese marco, el entrenador albiceleste Lionel Scaloni podrá aprovechar la oportunidad para realizar pruebas, en lo que será una de las últimas pruebas antes de la cita máxima del año.

El DT convocó para esta doble jornada de amistosos (el martes 31 enfrentará a Zambia) a 30 futbolistas, entre quienes se destacan la convocatoria de Joaquín Panichelli y José López como tercer centrodelantero, y la flamante citación de Gabriel Rojas, que buscará ganarle la pulseada a Marcos Acuña. Estarán ausentes Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, quienes no integraron la convocatoria debido a distintas lesiones.

De qué forma la Selección Argentina contra Mauritania

Ver partidos Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre la Selección Argentina y Mauritania se podrá ver por y Telefe y D Sports.

Agustín Giay y el Flaco López se sumaron a los entrenamientos.

Cómo llega Mauritania a este encuentro y sus figuras

Mauritania es una de las selecciones más débiles que tuvo la eliminatoria de cara al mundial 2026. Lleva seis encuentros sin ganar (tres empates y tres derrotas). Su última victoria fue el 5 de septiembre del año pasado, ante Togo por las Eliminatorias africanas. En la clasificatoria rumbo a la Copa del mundo, formó parte del Grupo B junto a Senegal, República Democrática del Congo, Sudán, Togo y Sudán del Sur, donde terminó penúltima con siete puntos en diez fechas.

Cuenta entre sus jugadores más valiosos con Said Imigene (Leganés de España) Oumar Ngom (Lecce de Italia) Aboubakary Koita (AEK Atenas de Grecia) y Lamine Ba (Śląsk Wrocław de Polonia). La única vez que se enfrentó contra Argentina fue en el torneo de L'Alcudia, en 2024. Ganó la Albiceleste por 2 a 1, aunque esto fue en la categoría sub 20 y no cuenta como partido de mayores, donde no hubo cruces.

La lista de convocados de la Selección Argentina