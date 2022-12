Periodista de TyC Sports destrozó en vivo a El Chiringuito: "Quieren impactar"

Un periodista de TyC Sports destrozó en vivo a El Chiringuito sobre el final del partido, en el que la Selección Argentina aplastó a Croacia en la semifinal del Mundial de Qatar 2022.

Un periodista de TyC Sports destrozó a El Chiringuito sobre el cierre del partido en el que la Selección Argentina aplastó a Croacia por 3-0 para instalarse en la final del Mundial de Qatar 2022. Luego de que desde el programa de televisión español cruzaran a "La Scaloneta" por el escándalo ante Países Bajos en los cuartos de final con Lionel Messi como protagonista, ahora desde el canal de deportes albiceleste se tomaron revancha.

El encargado de lapidar a los europeos al aire fue nada menos que Ariel Senosiain, el comentarista del relator Rodolfo de Paoli. Ya con el encuentro 3-0 con los gritos de "Leo" de penal y Julián Álvarez por duplicado, estaba por terminar el cotejo cuando el rosarino se descargó y despedazó a los ibéricos.

Senosiain destrozó a El Chinguito en TyC Sports: "Que en Madrid sepan"

En el minuto 81 de la semifinal entre la Selección Argentina y Croacia en el Mundial de Qatar 2022, el periodista deportivo de 43 años dijo en vivo lo que tenía guardado desde hacía cuatro días, cuando "La Albiceleste" había eliminado por penales a Países Bajos. Ante una pausa en el relato de De Paoli, el santafesino tomó la palabra de manera contundente cuando el entrenador adversario sacó de la cancha a Luka Modric.

Apenas vio el aplauso de admiración de los argentinos hacia el volante de Real Madrid pese a la rivalidad, Ariel expuso una profunda reflexión y aseveró: "Primero, este es el espíritu futbolero del argentino... Al bueno, del otro lado se lo reconoce". No obstante, no se quedó atrás cuando profundizó: "Y segundo, que en Madrid sepan, sobre todo en Madrid, que partidos calientes generan festejos calientes. Partidos del respeto generan festejos en el final, salvo que lo único que quieran sea impactar y nosotros estemos entrando en la trampa".

Senosiain se la pudrió a El Chiringuito al aire.

Al instante, Senosiain repasó el cierre caótico ante la ex Holanda y concluyó: "No fueron momentos de bochorno, simplemente reacciones de cómo se puede jugar un partido caliente de fútbol". La referencia pareció haber sido para El Chiringuito y en especial para su panelista Juan Manuel Rodríguez, que había fustigado a "La Scaloneta" por el final picante frente a los neerlandeses.

Qué dijeron en El Chiringuito sobre la Selección Argentina

En el famoso programa de televisión sobre el fútbol en España en plena Copa del Mundo, Rodríguez opinó del polémico cierre de los cuartos: "Me parece impresentable, no se puede defender todo...". "Yo entiendo que un argentino se sienta identificado con esto, pero me cuesta ver a Matías Palacios (compañero argentino en el programa), que es un caballero, defendiendo esto", añadió.

"Esto es el anti fútbol y el anti fair play. Yo ya deseaba que les metan cuatro, pero con lo del viernes reconvirtieron al planeta tierra y en semifinales va a ser un Argentina contra el resto del mundo", insistió en la antesala al cotejo ante los balcánicos. "Croacia debería sacarse su camiseta y usar una de la ONU, porque están defendiendo al resto del mundo. ¡El karma existe y les va a pasar!", insistió con su postura. "¿Está preparada Argentina para perder?", acotó el conductor Josep Pedregol.

Juanma Rodríguez, el que quería que Argentina perdiera 4-0 ante Croacia.

"Espero y deseo que Croacia les meta cuatro. Y si tienen la fortuna de pasar a la final... que sea Francia la que les meta seis", contestó "Juanma" Rodríguez. "Y si Croacia les mete cuatro, lo que me gustaría es que Modric hiciera esto, aunque es un imposible", añadió el español, hincha del Madrid, en referencia a los gestos de los jugadores del Seleccionado tras el triunfo ante Países Bajos. "Y si pasan a la final, que se los hagan los franceses", completó su anhelo.