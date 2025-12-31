Noche de terror para Dibu Martínez: le hicieron 4, se peleó con hinchas y la prensa lo atacó

Pésimo partido para Dibu Martínez en Arsenal vs. Aston Villa.

Emiliano "Dibu" Martínez tuvo una noche de terror en el partido entre Arsenal y Aston Villa, por la fecha 19 de la Premier League en Inglaterra. El equipo del arquero de 33 años no solamente perdió por 4-1 en el Emirates Stadium, sino que una vez finalizado el encuentro siguió la polémica fuera de la cancha con el ídolo marplatense de la Selección Argentina.

Cuando ya había culminado el compromiso, los hinchas locales insultaron y cargaron al portero albiceleste cuando se retiraba rumbo al vestuario visitante. Lejos de quedarse callado, "Emi", formado en el club de Londres, respondió con ademanes y quería acercarse al lugar aunque los colaboradores de los "Villanos" lo frenaron.

El Aston Villa de Dibu Martínez fue goleado por Arsenal por 4-1

Con responsabilidad del arquero de la Selección Argentina en el primer tanto de Gabriel Magalhães, luego llegaron las conquistas de Martín Zubimendi, Leandro Trossard y Gabriel Jesús. El descuento de Ollie Watkins sobre la hora no sirvió demasiado para el conjunto de Unai Emery, que igualmente cumple con una buena campaña en la Premier League con la tercera posición parcial en la tabla.

Dibu Martínez, sacado contra los hinchas de Arsenal

Cuando el marplatense se iba al vestuario visitante, los fanáticos locales lo insultaron y lo cargaron por la goleada en el Emirates. Con su gran inglés, el marplatense les respondió a la distancia y hasta quiso acercarse, aunque gente de la delegación de Aston Villa lo llevó hacia el interior de los vestidores para que la situación no se desmadrara ni pasara a mayores.

Ni siquiera el pasado en la entidad de Londres le jugó a favor al ex Independiente, que estuvo entre el 2009 y el 2021 en los "Gunners" pero nunca tuvo demasiadas posibilidades. De hecho, se marchó siete veces a préstamo hasta que el cuadro de Birmingham lo compró definitivamente por 21 millones de euros.

La prensa no tuvo piedad con el Dibu

Dibu Martínez, formado en Arsenal.

The Guardian describió la reacción del Dibu como un “fallo horrible” en el centro que envió Bukayo Saka, dejando que el balón cayera para el gol de Magalhaes. Además, mencionan que los hinchas del Arsenal ”disfrutaron de su error” y califican al arquero como el ”villano de pantomima más grande de la liga por sus tácticas de pérdida de tiempo”.

Por su parte, Sky Sports en su portal lo puntuó con un 5 y resaltó la acción como "el error de Martínez en el primer gol que abrió las compuertas para que el Arsenal dominara el resto del encuentro”. Asimismo, resaltan que ”aunque hizo una buena atajada a (Martin) Ødegaard después, el daño ya estaba hecho”.

En cuanto a The Independent, en uno de los primeros párrafos apunta que "Arsenal aprovechó la inseguridad de Martínez en el área chica durante el segundo tiempo para asegurar una victoria contundente en la lucha por el título”. Mientras que la BBC reportó que el guardameta Campeón del Mundo “hizo un lío de varias intervenciones aéreas, lo que generó nerviosismo en la defensa de Emery”.