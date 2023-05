La Selección Argentina ya tiene rivales para su festejo en el exterior

El equipo que dirige Lionel Scaloni tendrá su primera gira como campeón del mundo y serán en el continente asiático.

Después de muchas idas y vueltas, finalmente la Selección Argentina confirmó cuáles serán sus primeros partidos en el exterior después de haber sido campeón del mundo. El conjunto que dirige Lionel Scaloni, ahora, tendrá dos partidos claves para festejar el título y en el que volverán a verse las caras con un rival al que ya venció.

El seleccionado argentino realizará su primera gira como campeón del mundo en la próxima ventana FIFA de junio con sendos partidos en el continente asiático, donde enfrentará sucesivamente a Australia en China y luego visitará a Indonesia. En principio se indicó que el encuentro ante los australianos, rivales de Argentina en los octavos de final del pasado Mundial de Qatar se llevará a cabo el 15 de junio y el posterior ante los indonesios el 19.

Después de esos amistosos, cuando ya vuelva a reunir a la selección, el director técnico Lionel Scaloni, lo hará para los dos primeros partidos de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026. Esos dos encuentros del equipo capitaneado por Lionel Messi tendrán lugar en septiembre, iniciando ante Ecuador como local y luego visitando a Bolivia en los 3.650 metros de altura de La Paz.

La revelación del presidente del Barcelona sobre Messi que ilusiona a todos

En medio de los festejos del Barcelona por el título de la Liga de España, el presidente del club culé, Joan Laporta, lanzó una gran noticia para el mundo futbolístico de esa ciudad. El mandatario del conjunto catalán informó que tuvo una comunicación con Lionel Messi y añadió que, posiblemente, pueda estar en la próxima temporada. Claro que, todo dependerá de lo que suceda en el mercado de pases venidero.

"El Barça es el Barça y es su casa. Pero no queremos entrar en grandes cifras, porque sería recular. No son cifras que podamos afrontar ni con Messi ni con nadie", dijo Laporta en una charla con TV3 después de la conquista del campeonato. Por otro lado, agregó: "He hablado con Messi para reconducir la situación. Fue muy agradable. Hemos recuperado la relación. Messi quiere al Barcelona. Haremos todo para traerlo”.