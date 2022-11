La picante frase de Sergio Agüero sobre la AFA: "Que me lo digan en la cara"

El Kun Agüero se quejó por no poder haber ido a la concentración de la Selección Argentina en Qatar. Desligó a sus excompañeros y apuntó contra la AFA.

Uno de los mejores jugadores de los últimos años en la Selección Argentina es, sin duda, Sergio Agüero. El Kun, además, es uno de los personajes más queridos por parte de sus compañeros. Sin embargo, lanzó un llamativo comentario al sostener que, por el momento, no pudo ver a sus excompañeros de la Selección porque todavía no logró reunirse con el plantel: "Que me lo digan en la cara".

En una charla con Star+, el Kun Agüero lanzó que intentará ver a sus compañeros: "Está todo medio raro, no pude ver a la Selección todavía, pero bueno vamos a ver. Supuestamente tenes que tener una credencial para pasar y poder verlos y me sonó medio raro, no eso, pero sí que tarden tanto para dártela". En una situación llamativa porque Agüero no suele hablar de estas cosas antes de un partido, apuntó a la AFA y le sacó responsabilidad a sus excompañeros: "La credencial te la hace la AFA y conmigo tardan. A mi me da igual y yo estoy bien. Me llevo muy bien con mis compañeros, les mandé un mensaje para que quede todo bien con ellos, no los voy a ir a molestar y alentaré desde afuera. Yo sigo en el grupo de WhatsApp pero no hablé de eso porque los chicos no tienen la culpa".

Con respecto a la posibilidad que tiene de acercarse a la concentración, Agüero insistió: "Ahora voy a esperar que termine todo para ir, no voy a molestar ahora que ya empiezan a jugar. Quería ir antes pero bueno, somos Argentina y tenemos muchas cosas por aprender. Yo no tengo problema en decirlo, pero es medio extraño. Nunca le hice mal a nadie y si tenía algo para decir lo decía. Capaz que hay gente que no le gusta que le digan las cosas malas y bueno, ahí hay cosas raras".

El partido entre Argentina y Araba Saudita se jugará en el estadio de Lusail, sede de la final del próximo 18 de diciembre y recibirá 80.000 personas para el estreno del equipo capitaneado por Lionel Messi en el Grupo C, que tendrá el arbitraje del esloveno Slavko Vincic. Argentina enfrentará a los saudíes por primera vez en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA y en caso de ganar o empatar igualará el récord invicto de un seleccionado nacional en toda la historia del fútbol, que le pertenece a Italia (2018-2021) bajo la conducción de Roberto Mancini.

El seleccionado argentino dejó atrás días de incertidumbre en torno a la conformación de la lista definitiva para Qatar 2022, de la que debieron ser excluidos por lesión los delanteros Nicolás González y Joaquín Correa. En este sentido, con respecto a la posible formación que presentará Argentina para enfrentar a Arabia Saudita aparecen: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alejandro Gomez; Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez.