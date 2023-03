La emotiva visita de los campeones del mundo en 1986 a Bilardo y una foto conmovedora

Los campeones del mundo en México 1986 visitaron a Carlos Bilardo, el entrenador de la Selección Argentina en aquel título. Las fotos del momento publicadas por Oscar Ruggeri.

Los campeones del mundo con la Selección Argentina en México 1986 protagonizaron una emotiva visita a Carlos Bilardo, el entrenador que llevó a "La Albiceleste" al segundo título de su historia en este torneo. De hecho, Oscar Ruggeri publicó dos imágenes del momento a través de su cuenta oficial de Instagram (@ruggeri86oficial).

Además del "Cabezón", participaron de la emocionante reunión Sergio "Checho" Batista, Ricardo "Gringo" Giusti, Jorge Luis Burruchaga y Oscar "Mago" Garré. A pocas horas de que "El Narigón" cumpliera 85 años, en las fotos se los pudo ver sonrientes y felices. De acuerdo con el portal Infobae, también estuvo en el encuentro Miguel Ángel Lemme, uno de los históricos colaboradores del ídolo de Estudiantes de La Plata.

“Con la banda del 86 visitando a nuestro Maestro Carlos!! Feliz de verlo tan bien!!”, publicó Ruggeri en Instagram. En mayo de 2018, Bilardo fue diagnosticado con el Síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa causada por el aumento del líquido cefalorraquídeo en los ventrículos o cavidades del cerebro. Como crece el volumen de los ventrículos, se produce dentro del cráneo un aumento de la presión, lo que a su vez genera complicaciones neurológicas.

El posteo de Ruggeri tras la visita de los campeones del mundo a Bilardo.

Si bien "El Doctor" no se encuentra bien de salud, de acuerdo con lo que reveló su hermano Jorge al menos se mantiene estable, con el control médico las 24 horas y el tratamiento correspondiente. Incluso, manifestó que "vio la final contra Francia en la televisión y se puso contento por (Lionel) Messi", a quien conoció durante su etapa como el Director general de Selecciones nacionales.

Bilardo predijo el batacazo de Marruecos en un Mundial de Qatar 2022: "En África juegan en todos lados"

El entrenador de 84 años, que fue campeón y subcampeón de la Copa del Mundo con la Selección Argentina, fue invitado al programa de televisión Sábado Bus (Telefe) en el 2000. En la entrevista con el conductor Nicolás Repetto, opinó con relación a los africanos: "Son despiertos, yo creo que son el futuro. Lo dije en el ´75 eh, cuando fuimos a jugar la Copa Mohammed a Marruecos: ´Acá está el futuro del fútbol. No está en Europa, no está en Sudamérica, no está en Asia´".

"¿Por qué, por habilidad o por el atletismo?", le repreguntó Repetto. "No, porque la gente todavía juega. Acá vos, por ejemplo, recorrés la Capital Federal y no se juega al fútbol. Recorrés el Interior y sí, en el centro del país...", explicó el emblema del "Pincha". Incluso, en aquella época detalló que "recorrés Europa y en Italia, por ejemplo, en Roma, Milán, Firenze, no se juega. Vas a Alemania y en Munich, Colonia, no hay lugar".

"¿No hay canchas para 20 jugadores?", quiso saber el presentador. Allí fue cuando el invitado insistió y concluyó: "Claro. En África juegan en todos lados. Tienen países muy fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Túnez, que juegan... Y es bueno porque tienen técnica".