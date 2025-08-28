La decisión de Atlético Madrid con Nahuel Molina que repercute en Argentina y a Scaloni

Se definió el futuro de Molina en el Atlético de Madrid

A falta de menos de un año para la celebración del próximo Mundial, el destino de algunos jugadores de la Selección Argentina es algo que Lionel Scaloni sigue con bastante atención para armar las convocatorias. En este caso, el Atlético de Madrid sorprendió al anunciar una decisión final sobre Nahuel Molina y su continuidad dentro del plantel que está en manos del Cholo Simeone.

Hace unas semanas, se había mencionado que el lateral derecho tenía grandes chances de marcharse del fútbol español para regresar a Italia, debido a que se encontraba en el radar de la Juventus que lo conoce por su paso en el Udinese. De hecho, se llegó a mencionar un posible intercambio por Nicolás González, que es del gusto del conjunto Cholchonero. Aunque los días fueron pasando y la decisión que se desprende es otra muy distinta.

De acuerdo con lo expresado por la Cadena Ser, el Atlético de Madrid tomó la decisión de no negociar a Nahuel Molina en este inicio de la temporada y dar por terminadas las negociaciones con el conjunto de Italia. Esto es producto de que Simeone decidió tener a dos jugadores por posición ante cualquier urgencia o cambio que pretenda desarrollar en el once inicial. Sin embargo, la decisión puede cambiar cuando la ventana de transferencias se abra nuevamente.

Hay que recordar que Lionel Scaloni le recomienda a sus jugadores que permanezca en ligas competitivas, pero más que nada en clubes en donde puedan sumar minutos con mayor regularidad. Aquellos que vayan perdiendo terreno es probable que queden relegados de las próximas llamadas de la Selección Argentina para disputar partidos amistosos y de la lista que se armará para participar del Mundial.

Por el momento, Nahuel Molina sumó 15 minutos en la reanudación del campeonato español porque no tuvo participación en el debut del Atlético de Madrid frente al Espanyol, pero sí ingresó en el complemento del empate contra el Elche en condición de local. Un andar que comenzó a recibir críticas y que los hinchas esperan que cambie contra el Alavés.

Misma advertencia para Garnacho

Tras pelearse con Ruben Amorim, Alejandro Garnacho quedó marginado en el plantel del Manchester United y necesita sumar minutos con mayor regularidad para pensar en un llamado de la Selección Argentina y ganarse un lugar que le permita estar dentro del Mundial. De momento, su futuro no es del todo claro pero hay un equipo que comenzó a negociar su contratación.

Los medios de Inglaterra señalan que el Chelsea está trabajando para cerrar un acuerdo antes de la próxima fecha de la Premier League y así contar con el delantero argentino. Este dio el OK para que las charlas avancen con mayor rapidez. Lo que resta que los dos equipos tengan un entendimiento en el monto final de la operación que podría llegar a rondar en 40 millones de libras.

La advertencia para Alejandro Garnacho es que necesita tener minutos, mostrarse y tener roce de manera profesional para así ser convocado a los partidos de las próximas dos ventanas FIFA que le quedan a la temporada 2025. Estos encuentros serán clave para gestar casi el 85% de los convocados al Mundial.