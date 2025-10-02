La altura de Nahuel Molina: cuánto mide el futbolista

Nahuel Molina en su partido con Países Bajos.

El defensor Nahuel Molina es uno de los jugadores consagrados con la Selección Argentina de la gloria máxima. El placer de ser nada más ni nada menos que campeón del mundo con la albiceleste en el año 2022. Es imposible para todo argentino olvidar su gol frente a Países Bajos, tras una asistencia de otro nivel del gran Lionel Messi. Como lateral derecho, llegó a calzarse la camiseta de su país como un desconocido para el público en general, pero a fuerza de buenas actuaciones pudo lograr convertirse en un valor clave del equipo.

Este mismo camino transitó a nivel clubes, donde en un comienzo le costó lograr continuidad y la confianza de sus entrenadores. Esto lo llevó a pasar por distintos equipos hasta afianzarse en un lugar. Primero en Boca Juniors, club del que surgió. Después con pasos por Rosario Central y Defensa y Justicia a préstamo. Su llegada al fútbol europeo potenció sus posibilidades, donde un buen rendimiento en el Udinese -ex equipo del también jugador de la Selección Rodrigo De Paul- le permitió llegar a calzarse la albiceleste y luego a ser vendido a Atlético de Madrid.

Cuánto mide Nahuel Molina

Nahuel Molina mide 1,75 metros.

En qué clubes jugó Nahuel Molina

Boca Juniors (2016-20)

Defensa y Justicia (2018)

Rosario Central (2019)

Udinese Calcio (2020-22)

Atlético de Madrid (2022-presente)

La carrera de Nahuel Molina en la Selección Argentina

Debutó con la selección argentina el 3 de junio de 2021 en el empate 1-1 frente Chile por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Participó como titular y haciendo relevos con Gonzalo Montiel de la Copa América 2021, la cual terminó obteniendo ganando en la final de la misma frente a Brasil. En 2022 fue titular en la final de la Copa de Campeones Conmebol-UEFA 2022 frente a la Selección de Italia, en la cual terminó imponiéndose con el conjunto Argentino y consiguiendo su segundo título. Y en la Copa América 2024.

Respecto a su rendimiento en el mundial, Molina se afirmó como lateral titular de la Selección Argentina donde disputó los tres partidos iniciales de la fase de grupos. Volvió a ser titular nuevamente en los octavos de final frente a Australia, donde Argentina se impuso por 2 a 1. Volvió a perfilarse en la alineación titular para los cuartos de final frente a Países Bajos, donde convirtió su primer gol internacional con Argentina a los 35 minutos del primer tiempo tras una asistencia de Lionel Messi. El partido finalizó 2 a 2, Argentina se impuso por penales, y el lateral fue destacado por su buen rendimiento. El 18 de diciembre de 2022 se proclamó campeón del mundo, tras vencer a Francia en los penaltis por 4 a 2, después de empatar 3 a 3 en el tiempo reglamentario. Molina tuvo una gran participación en el torneo, llegando a meter un gol y disputando los siete partidos de la competición.