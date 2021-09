Jugó en la Selección Argentina, se retiró joven y hoy pinta cuadros de Messi

Un futbolista que militó en la Selección Argentina debió retirarse debido a una lesión inesperada. ¿A qué se dedica hoy? Pinta cuadros de Lionel Messi y recorre el mundo.

El fútbol da muchas vueltas y tiene historias sumamente tan asombrosas como insólitas. Y una de ellas tiene como protagonista a Matías Fondato, futbolista que surgió de las Divisiones Inferiores de Newell's, llegó a Primera y tuvo varias experiencias por Europa, al punto de que logró llegar a la Selección Argentina juvenil. Por cuestiones físicas, el defensor central izquierdo se retiró antes de tiempo y luego se dedicó a pintar cuadros de Lionel Messi y otras grandes figuras.

Nacido el 12 de mayo de 1982, hoy con 39 años, Fondato puede decir cómo se vive del fútbol tras haber vestido las camisetas de "La Lepra", Guaraní (Paraguay), América de Cali (Colombia), Ionikos (Grecia), Antwerp (Bélgica) e incluso la de "La Albiceleste". En una entrevista que le concedió a TyC Sports, comentó en detalle cómo fue su experiencia con el seleccionado dirigido por José Pekerman.

"Estuve con José en los años 97,98,99. Algunos compañeros que tuve están jugando todavía, como Coloccini, Ponzio, Lux. Estuve en la Sub 17 que disputó el Sudamericano de Uruguay en 1999", indicó Fondato, que pese al paso del tiempo el fútbol le dejó varias amistades.

Matías Fondato, artista que le pintó un cuadro a N'Golo Kanté.

En tanto, el futbolista devenido en artista, resaltó que le costó mucho tener que dejar la pelota por una lesión y tener que dedicarse a otra profesión: "Se extraña mucho el fútbol. Al principio me costaba ir a la cancha. Pero no me lo permití porque no quería tener un sentimiento negativo con un deporte que me hizo muy feliz. Por eso después di vuelta la página. Mi entorno son todos jugadores. Al principio me ocurrió eso, pero después se me pasó".

Cómo fue que Fondato pasó de ser futbolista a pintar cuadros de Messi y otras estrellas:

Matías Fondato señaló que fue muy importante el rol que ocupó su amigo Fabricio Coloccini para mudarse a Inglaterra y poder vivir del arte: "Sin ir más lejos Coloccini es la razón por la que estoy en Inglaterra. La primera vez que vine a Newcastle fue por él. Vine a pasar unas fiestas y se fue dando todo para que me quede. Me había retirado en Bélgica y no sabía qué hacer con mi vida. Yo hablo inglés desde los 15 años y Fabricio me dijo: “¿por qué no haces el curso de técnico acá?” Y así fue como me instalé en Newcastle".

Luego, y tras una broma que le hizo al jugador de la Selección de Estados Unidos, DeAndre Yedlin, comenzó a dedicarse a pintar cuadros. "A mí siempre me gustó dibujar", resaltó. Y relató: "Un día fui a su casa y vi un par de pinturas en su casa, le pregunté si le gustaba el arte, y me respondió que le encantaba. Entonces le dije que le iba hacer un retrato y lo tomó en joda. Cuando le llevé el dibujo se volvió loco. Lo posteó en Instagram y explotó. Empecé a tener pedidos por encargo. Eso fue en el 2017, y a partir de eso es como que comencé a evaluar lo de dedicarme al arte. Así fue como mezclé mis dos pasiones, el fútbol y la pintura".

Matías Fondato y un cuadro que le pintó a Lionel Messi.

El día que Matías Fondato le pintó un cuadro a Lionel Messi

Además de haberle pintado cuadros a N'Golo Kanté, Manu Ginóbili, Gerardo Martino y Willy Caballero, entre otros, Matías Fondato le pintó uno a Lionel Messi: "Leo tiene uno. Cuando la Selección estaba en Barcelona, yo voy a ver a Marito, el utilero, con quien tengo una gran relación. A través de él le hice un cuadro y se lo di. Durante cinco minutos no pude hablar de la emoción".