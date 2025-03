Golpazo para Dybala y Paredes: la Roma perdió en España y se despidió de la Europa League

Golpazo para Dybala y Paredes: la Roma perdió y se despidió de la Europa League

La Roma de Paulo Dybala y Leandro Paredes quedó afuera de la UEFA Europa League a manos del Athletic Bilbao. De esta manera, los campeones del mundo con la Selección Argentina no tendrán la oportunidad de levantar por primera vez en sus respectivas carreras el trofeo continental ya que la "Loba" cayó 3 a 1 en condición de visitante y no le alcanzó para avanzar de ronda. Es que vencieron 2 a 1 en la ida y no pudieron llegar a la igualdad en el global.

Los de Claudio Ranieri no comenzaron de la mejor manera ya que el alemán Matts Hummels vio la roja con tan sólo 11 minutos en el reloj. Para colmo, el conjunto vasco se puso en ventaja con un tanto de Nico Williams sobre el final de la primera mitad para empatar la serie. A los 15 del complemento se dio uno de los momentos más llamativos de la jornada por la drástica decisión del DT italiano con la "Joya" después de que ingrese Matías Soulé.

La Roma de Italia quedó afuera de la UEFA Europa League a manos del Athletic Bilbao

El atacante cordobés con pasado en Instituto salió del verde césped por determinación del entrenador y siete minutos más tarde llegó el segundo tanto del Bilbao. Yuri Bercheche aumentó la ventaja con el 2 a 0 y luego Williams convirtió el 3 a 0 en lo que significaba una importante goleada para el dueño de casa. En tiempo de descuento apareció Paredes, que de penal descontó pero no fue suficiente para que la Roma pase a cuartos de final. De esta manera, el Athletic se verá las caras con el ganador del cruce Fenerbahce de Turquía vs. Rangers de Esocia, del cual estos últimos ganaron 3 a 1 en la ida.

Por otro lado, en la Serie A de Italia los números tampoco favorecen a la "Loba", ya que se encuentran lejos de los primeros puestos de la tabla. De hecho, los comandados por Ranieri están séptimos con 46 unidades, ubicados a 6 de la Lazio, que ocupa el último lugar clasificatorio a un torneo continental -Conference League- con 10 fechas por delante. La próxima jornada recibirán al Cagliari con el objetivo de volver al triunfo tras este duro traspié en el certamen internacional.

Paulo Dybala dejó la cancha a los 15 del segundo tiempo en Athletic Bilbao vs. Roma

Los números de Leandro Paredes con la camiseta de la Roma

Partidos jugados : 130.

: 130. Goles : 11.

: 11. Asistencias: 11.

Los números de Paulo Dybala con la camiseta de la Roma

Partidos jugados : 112.

: 112. Goles : 42.

: 42. Asistencias: 22.

Furor en Boca por la cláusula que le impuso Paredes a Roma en su nuevo contrato

Leandro Paredes desató la "locura" de los hinchas de Boca Juniors por la cláusula que incluyó en el nuevo contrato con AS Roma de Italia. El mediocampista central campeón del mundo con la Selección Argentina, de 30 años, colocó una condición en el flamante vínculo que lo acerca al club de La Ribera a corto o mediano plazo.

Es que, de acuerdo con la información del periodista deportivo Gastón Edul en TyC Sports, si desde mayo de 2025 Roma recibe una oferta del "Xeneize" por escrito de 3.5 millones de euros, "La Loba" está obligada a venderlo para que regrese al equipo que lo vio nacer. Ya está firmado y ambas partes coincidieron en esta cuestión, por lo que crece la ilusión para que la entidad presidida por su amigo Juan Román Riquelme pueda contar con "Lea" como refuerzo para el Mundial de Clubes de junio próximo en Estados Unidos.