Giro inesperado para Colo Barco: el sorpresivo DT argentino que arreglaría su arribo a Porto

La decisión del Porto que podría destrabar la llegada de Valentín Colo Barco a Portugal.

El mercado de pases en Europa se encuentra activo y uno de los protagonistas, desde hace semanas, es Valentín "Colo" Barco. Cuando parecía que su futuro en Porto se complicaba por decisiones dirigenciales, la confirmación de un entrenador argentino podría ser clave para su llegada al equipo portugués en las próximas horas.

El arribo del exjugador de Boca Juniors al conjunto de "Los Dragones" era prácticamente un hecho cuando se abrió la ventana de transferencias, pero la operación se estancó luego de que los directivos portugueses decidieran echar a Vítor Bruno, entrenador que había solicitado la incorporación del jugador que tuvo un paso por la Selección Argentina.

Sin embargo, la negociación podría reflotarse por una cuestión inesperada. Porto se encuentra a un paso de cerrar como DT a Martín Anselmi, el argentino que viene dando grandes pasos en su carrera y hace días se marchó de Cruz Azul de México. En caso de que el exconductor de Independiente del Valle y Atlanta quiera al "Colo" Barco, Porto volverá a entablar charla con Brighton, club con el que había llegado a un acuerdo para un préstamo hasta fin de temporada con una opción de compra ecrcana a los 10 millones de euros.

Martín Anselmi asumi´ra como DT de Porto en las próximas horas.

Hasta este jueves, el talentoso zurdo continúa entrenándose con Sevilla, institución con la que tiene vínculo hasta junio pero con la chance de rescindir. Sin lugar en el conjunto andalúz, Barco espera que el equipo luzo acelere por él y buscar una nueva oportunidad en Europa, lugar en el que no pudo rendir cómo esperaba.

Los números de Valentín "Colo" Barco con la camiseta del Sevilla

Partidos oficiales jugados : 9.

: 9. Asistencias : 1.

: 1. Minutos jugados: 466.

Las declaraciones del DT de Sevilla que liquidaron al Colo Barco: "Hay compañeros que lo han hecho mejor"

En la previa del compromiso entre el conjunto andaluz y el Almería por la Copa del Rey el pasado 4 de enero, García Pimienta no citó al 'Colo' Barco y explicó los motivos de su decisión. Si bien el entrenador elogió al lateral surgido del 'Xeneize', también cuestionó su nivel en el verde césped. El lateral izquierdo de 20 años sumó muy pocos minutos desde su arribo al club y todo indica que seguiría su carrera en otro equipo. De hecho, el técnico se refirió puntualmente a este tema y sentenció al lateral que se perfila para tener un nuevo destino en este mercado de pases.

"No tiene minutos por la razón que sea y solicita salir. Me imagino que está intentando buscar una salida. Hoy va a entrenar normal y es cierto que pidió no viajar mañana", esbozó el DT acerca de la decisión del futbolista en las últimas horas. De esta manera, lo dejó fuera de los citados para jugar ante el Almería y hasta existe la chance de que no vuelva a aparecer en la nómina del Sevilla mientras que el Porto de Portugal aparece como candidato a contratarlo.

A su vez, el estratega también destacó al defensor pero dejó en claro los motivos por los que no le dio lugar como titular. "Es un chico que tiene mucha calidad y me veo en la obligación de tomar decisiones. Hay que tener en cuenta situaciones ofensivas y defensivas. Tiene calidad y no tengo qué reprocharle, pero no ha jugado más porque considero que hay compañeros que lo han hecho mejor", agregó en conferencia de prensa.