Filtraron el diálogo secreto de Bilardo luego de salir campeón en México 1986

Un campeón del Mundial de México 1986 con la Selección reveló todos los detalles del diálogo inédito que tuvo con Carlos Salvador Bilardo tras la consagración.

Un campeón del mundo en México 1986 reveló el diálogo secreto que tuvo con Carlos Salvador Bilardo minutos después de la gran final del torneo. La Selección se impuso por 3 a 2 en el duelo decisivo contra Alemania y mientras el plantel levantaba el trofeo el "Doctor" ya pensaba en lo que se vendría tiempo después. Por este motivo, no dudó en dirigirse a uno de sus futbolistas con total franqueza y expresarle lo que sentía luego de ganar la segunda Copa del Mundo de la historia.

José "Tata" Brown abrió la cuenta para el conjunto nacional a los 23 del primer tiempo, Jorge Valdano aumentó a los 11 del complemento y Alemania llegó a la igualdad a 10 del final con los tantos de Rummenigge y Völler. Jorge Burruchaga puso cifras definitivas para los de Bilardo y la "Albiceleste" se consagró en el Estadio Azteca. Sin embargo, el entrenador ocupó su cabeza en el futuro y no tanto en lo que sucedió dentro del campo de juego.

En diálogo con ESPN F90, Jorge Valdano contó todo sobre los minutos posteriores a la consagración y Sebastián "Pollo" Vignolo le consultó: "¿Bilardo les dijo algo de los goles de cabeza?" -por los dos gritos del elenco germano-. Ante esto, el exdelantero agregó: "Después del partido, inmediatamente se agarraba la cabeza y ya campeones del mundo decía: 'dos goles de cabeza...'".

El autor de uno de los tantos de la victoria de la Selección se refirió puntualmente a los dichos del estratega y reveló lo que nadie sabía: "Estábamos en la habitación de al lado, vino con un rasgo muy bueno, no sacó la navaja para vengarse de todos los que lo habían perseguido. Y me dijo dos cosas...una de los córners para matarnos por los dos goles y la segunda que me dijo me pareció todavía más increíble, me dice 'lo bueno de esto es que no tenemos que jugar Eliminatorias'. Su manera de disfrutar era esa. Un tipo tan competitivo que para él lo único que lo reconfortaba era ganar". Claro que, con esto último se refirió a que ya estaban clasificados para el Mundial de Italia 1990 y no tenían que disputar el clasificatorio.

