Enzo Fernández y el viejo mensaje triste que se hizo viral: "Nada me sale"

El antiguo posteo triste de Enzo Fernández que se hizo viral pocas horas antes de la Selección Argentina vs. Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. "Estoy súper mal", había revelado el volante.

Un viejo mensaje triste de Enzo Fernández en las redes sociales se hizo viral apenas pocas horas antes de que la Selección Argentina enfrentara a Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. En un partido que será de eliminación directa, si empatan habrá una prórroga con dos tiempos de 15 minutos cada uno. De persistir la igualdad, definirán al vencedor por penales. Todo indica que el ex River será titular nuevamente el en equipo dirigido por Lionel Scaloni.

En la antesala a este encuentro en su primera Copa del Mundo de mayores, a través de las aplicaciones trascendió un posteo antiguo del mediocampista de 21 años, cuando la pasaba mal personal y profesionalmente. Las sentidas palabras fueron publicadas por el propio futbolista en su perfil de Facebook el 7 de octubre de 2015, cuando apenas tenía 14 de edad.

El viejo posteo triste de Enzo Fernández que se volvió viral: "Tampoco tengo suerte"

En aquel escrito que el protagonista acompañó con algunos emojis del corazón y de la pelota de fútbol, el ex Defensa y Justicia subió: "Estoy super mal porque mis viejos me dan todo y yo intento todo para darle lo mejor de mí a ellos, pero nada me sale". "Tampoco tengo suerte. Yo sé que un día va a llegar siempre con sacrificio y constancia, y mi abuela me ayuda mucho", se descargó hace ya más de siete años.

En aquel momento en las divisiones menores del "Millonario", con el que debutó en la Primera en marzo de 2020, el volante de Benfica (Portugal) continuó en la misma senda: "Gracias a mis viejos por acompañarme siempre a todos lados, eso lo valoro y mucho". Y cerró en esa época, acongojado: "Jamás me voy a rendir por todo el sacrificio que hacen e hicieron por mí. Jamás me voy a dar por vencido, se los aseguro. Los amo, mamá y papá".

La alegría de Enzo Fernández por la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Mediante su cuenta oficial de Instagram (@enzojfernandez), el surgido en River hizo dos publicaciones tras las victorias por 2-0 frente a México (con un golazo suyo) y Polonia. En la primera de ellas escribió "Selección Argentina. Todos juntos siempre". Ya en la segunda, completó con algunos emojis: "¡Vamos Argentina! Octavos de final".