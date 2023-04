En pie de guerra: Garnacho se puede quedar fuera de la Selección por el Manchester United

El club inglés generó un gran inconveniente porque no quiere entregar al futbolista para uno de los torneos más importantes del año.

El jugador argentino, Alejandro Garnacho, está con un pie afuera del Mundial Sub-20. El entrenador de la Selección Argentina, Javier Mascherano, lo metió dentro de los jugadores que podrían ser parte del equipo nacional para el Mundial que se llevará adelante en mayo, pero el Manchester United se plantó en pie de guerra.

El club inglés generó un gran inconveniente porque no quiere entregar al futbolista para el torneo. Si bien Garnacho lleva más de un mes lesionado producto de una fuerte lesión en su tobillo derecho, el futbolista está bajo en actividad y ahora espera los próximos pasos para poder ser parte del equipo nuevamente. El jugador argentino había sido llamado por Lionel Scaloni para los amistosos de los campeones en Qatar 2022 en el país (no pudo estar por la lesión). En este sentido, el jugador argentino fue llamado por Javier Mascherano, aunque el club inglés no tiene la obligación de cederlo como si fuera un Mundial de mayores.

En el momento en el que se lesionó, el futbolista juvenil lanzó un mensaje en sus redes sociales que decía: "Estoy decepcionado de perder también la oportunidad de estar con mis compañeros de equipo de la Selección Argentina en lo que habría sido un gran momento de orgullo para mí y mi familia. Esto es parte del fútbol y de nuestra profesión, sin embargo, ya estoy enfocado en mi recuperación". La idea del conjunto inglés es -según el entrenador Erik Ten Hag - no dejarlo viajar por un mes al país, que coincidirá con el cierre de temporada inglesa, donde pelean por ingresar a la próxima Champions League. De esta forma se podría quedar afuera de la Copa del Mundo sub-20.

La lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

Arqueros:

Nicolás Claa (Lanús)

Franco Herrera (Barracas Central)

Federico Gomes Gerth (Tigre)

Lucas Lavagnino (River)

Defensores:

Agustín Giay (San Lorenzo)

Nahuel Arias (San Lorenzo)

Lautaro Di Lollo (Boca)

Valentín Barco (Boca)

Ulises Ciccioli (Rosario Central)

Brian Aguilar (Lanús)

Valentín Gómez (Vélez)

Felipe Sánchez (Gimnasia de La Plata)

Renzo Malanca (Huachipato de Chile)

Román Vega (FC Barcelona)

Franco Carboni (AC Monza)

Julián Aude (Los Angeles Galaxy)

Lucas Besozzi (Central Córdoba de Santiago del Estero)

Tiago Palacios (Talleres de Córdoba)

Mediocampistas:

Gino Infantino (Rosario Central)

Christian Ordoñez (Vélez)

Ignacio Miramón (Gimnasia de La Plata)

Benjamín Domínguez (Gimnasia de La Plata)

Máximo Perrone (Manchester City)

Mateo Tanlongo (Sporting de Lisboa)

Nicolás Paz (Real Madrid)

Valentín Carboni (Inter de Milán)

Facundo Buonanotte (Brighton & Hove Albion)

Juan Gauto (Huracán)

Federico Redondo (Argentinos)

Esteban Lucero (Defensa y Justicia)

Tomás Avilés (Racing)

Delanteros: