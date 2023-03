El spot de la Selección a tres meses de la consagración en el Mundial de Qatar: "Hollywood"

Las redes de la Selección Argentina explotaron con un tremendo spot que recordó la final del Mundial de Qatar 2022, a tres meses de la consagración y antes de los amistosos en nuestro país.

Las redes de la Selección Argentina explotaron con la publicación de un video, a tres meses de la consagración en el Mundial de Qatar 2022. El elenco que dirige Lionel Scaloni levantó el trofeo soñado el pasado 18 de diciembre y desde las cuentas de la "Albiceleste" no dudaron en homenajearlo. Casi como una publicidad de una película de Hollywood, también aprovecharon la ocasión para anunciar los amistosos contra Panamá y Curazao.

Las imágenes sobre aquel recordado duelo ante Francia en el Estadio Lusail no faltaron, mucho menos los momentos del camino recorrido para alcanzar la gloria en el certamen. El entrenador fue reconocido como "director del film", mientras Lionel Messi, Ángel Di María, Emiliano "Dibu" Martínez y Rodrigo de Paul los protagonistas junto al resto del plantel. Además, como no podía ser de otra manera, los hinchas no se quedaron afuera de este emotivo video.

"En una tierra muy lejana, dos potencias se enfrentaron por la tercera estrella en la batalla más épica jamás vista. La joven promesa vs. The Goat. Uno luchó por eso y mueve millones. El otro por quedarse con el trono. Es la historia de la superación más impactante de todos los tiempos", dice la voz que abre el video con imágenes de Messi y Mbappé en la previa y durante el encuentro definitivo en Qatar.

Luego, se escucha la palabra de la "Pulga" y su deseo de "ganar algo con la Selección", lo cual se le dio con la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo. Tras la presentación de los integrantes del plantel, destacaron los cuatro premios The Best obtenidos en la gala de la FIFA el pasado mes de febrero, el récord mundial de espectadores. Sobre el final de la publicación, aclaran que no es una película, anticipan los partidos amistoso y cierran con la frase: "Ni Hollywood se animó a tanto".

La lista completa de convocados para los amistosos ante Panamá y Curazao

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Ajax) y Emiliano Martínez (Aston Villa).

Defensores: Juan Foyth (Villarreal), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nehuén Pérez (Udinese), Nicolás Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Tagliafico (Lyon), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla) y Lautaro Blanco (Elche).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Chelsea), Máximo Perrone (Manchester City), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Facundo Buonanotte (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Giovani Lo Celso (Villarreal) y Alexis Mac Allister (Brighton).

Delanteros: Lionel Messi (PSG), Angel Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter), Julián Alvarez (Manchester City), Angel Correa (Atlético de Madrid), Paulo Dybala (Roma), Emiliano Buendía (Aston Villa), Valentín Carboni (Inter) y Nicolás González (Fiorentina).