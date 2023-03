El mensaje de Messi que conmovió a todos tras los festejos de la Selección Argentina: "Tengo una felicidad inmensa"

Lionel Messi realizó un emotivo posteo a través de sus redes sociales. Qué dijo el capitán de la Selección Argentina tras la victoria ante Panamá por 2 a 0.

Lionel Messi expresó sus sensaciones tras la victoria de la Selección Argentina frente a Panamá por 2 a 0, con un golazo suyo de tiro libre y otro de Thiago Almada. El capitán se mostró emocionado por los festejos realizados en el Estadio Monumental con el público local para celebrar la obtención del Mundial Qatar 2022.

"Muchas veces imaginé lo que podía ser regresar a mi país como campeón del mundo pero ahora no tengo palabras para explicar lo que siento, lo agradecido que estoy a toda la gente por el cariño", expresó el 10 sobre el cálido recibimiento del público. El primer partido amistoso en el marco de los festejos por haber ganado la Copa del Mundo fue victoria para la Selección Argentina, con una ovación constante a Messi, que se incrementó cuando convirtió el golazo de tiro libre.

"Están siendo unos días muy muy especiales y solo puedo decirles que tengo una felicidad inmensa de ver a todo el pueblo argentino disfrutando y festejando lo que fue otro éxito de todos ¡Gracias!", concluyó el futbolista, quien en sus redes sociales publicó una serie de imágenes de los festejos de la noche del jueves 23 de marzo. El posteo acumula más de 3 millones de reacciones desatando la locura de todos.

El próximo partido de la Selección Argentina para continuar con los festejos del Mundial será ante Curazao el martes 28 de marzo, con horario a definir. Se llevará adelante en el Estadio Madre de Ciudades de la provincia de Santiago del Estero, y las entradas ya están totalmente agotadas.

Lionel Messi tuvo la imagen más esperada y emocionó a Scaloni

Lionel Messi levantó la Copa del Mundo para la ovación de los más de 83.000 hinchas de la Selección Argentina presentes en el Estadio Monumental. Una vez terminado el partido amistoso frente a Panamá, el capitán les mostró a los fanáticos el trofeo que tanto esperaron durante mucho tiempo y resultó ovacionado por la multitud.

Bajo el grito de admiración de los seguidores de "La Albiceleste", el delantero de 35 años se emocionó y compartió el momento bien cerca de sus seres queridos. Es que su esposa Antonela Roccuzzo estaba también allí en el campo de juego junto con los tres hijos en común de ambos: Thiago (10), Mateo (7) y Ciro (5).

El crack de PSG tuvo un gran encuentro y además fue una noche mágica para él desde lo emocional. A medida que hablaba con la Copa del Mundo entre sus manos, sus compañeros y el cuerpo técnico también se emocionaron, lo abrazaron y lo felicitaron al igual que los espectadores mientras todos sonreían.

Con el trofeo entre sus manos ante la atenta mirada de sus compañeros, el cuerpo técnico y el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia, el capitán comenzó con una broma: "Buenas noches. No me escucho bien, asi que no sé qué voy a decir". "Primero: gracias a ustedes por todo el cariño que venimos recibiendo, no sólo ahora después del Mundial sino antes de ganar la Copa América", se soltó al instante.