El drama de un ex Selección Argentina que enmudeció al Pollo Vignolo: "No comía"

Un exjugador de la Selección Argentina enmudeció al Pollo Vignolo en vivo en ESPN F90, cuando recordó el drama que transitó en el fútbol profesional. "Fue terrible, preocupante", detalló.

Un exjugador de la Selección Argentina sorprendió e impactó a Sebastián "Pollo" Vignolo. Durante la entrevista en ESPN F90 en la edición del lunes 5 de junio de 2023, un exfutbolista de Boca reconoció en la televisión que vivió un calvario absoluto en el plano personal. Después de casi tres décadas en el fútbol profesional, una vez que se alejó la pasó muy mal.

El protagonista es nada menos que Cristian "Kily" González, ídolo de Rosario Central que brilló en "La Albiceleste" en la etapa de Marcelo Bielsa como entrenador. A pura sinceridad, el exmediocampista por la izquierda reveló que tuvo un momento de su vida "terrible, preocupante" y que pudo salir de la depresión gracias a un psicólogo. El rosarino se retiró a los 37 años, a finales de 2011, y luego fue DT de la Primera del "Canalla" entre 2020 y 2022.

El Kily González reveló su calvario e impactó al Pollo Vignolo: "Depresivo"

En un momento del diálogo en el estudio de ESPN F90, el conductor le preguntó: "¿Te alejaste del fútbol en algún momento?". Totalmente convencido, el invitado respondió que sí y hasta recordó: "Cuando volví a Central fue de cabeza dura, por querer volver al club a retirarme no me pude retirar del fútbol. Queria retirarme en Central, me angustié, nunca más pude ir a la cancha". "La pasé muy mal, terrible. No quería salir a la cancha, con mi señora estaba llorando, tenía el pelo como el Gallo Claudio...", detalló sobre aquella época triste y dolorosa en su vida.

Sin dudarlo, el ex San Lorenzo profundizó acerca de lo que le ocurría en el día a día: "La pasé muy mal. Y si no hubiese tenido el cuidado que tenía, arrancaba para cualquier lado...". A su vez, se preguntó: "¿Quién piensa en el post fútbol, cuántos exjugadores hay que la están pasando mal y ni nos enteramos?". Mientras Oscar Ruggeri coincidía con su relato, González insistió con su postura: "¿Quién se encarga de eso? Trato de ayudar y hay gente que la está pasando mal. Yo estaba depresivo".

Con relación a lo que se le cruza por la cabeza a un exdeportista cuando se marcha de la actividad profesional, "El Kily" admitió que "hay un momento en el que te sentís inservible porque estuviste toda tu vida jugando al fútbol. Y si no estás preparado...". Para explicar los motivos por los que cayó en un pozo anímico, el exvolante ofensivo señaló: "Primero porque yo no tuve el final que quería tener. Económicamente estaba muy bien, ¿pero qué tiene que ver? Estuve muy, muy mal".

A la hora de dar ejemplos de lo que le sucedía en el día a día, el ex Zaragoza, Valencia e Inter profundizó: "Me pasó de encerrarme, no querer ver a nadie, no importaba nada, de no comer, no querer hacer nada". "Ah, ¿llegaste a no comer?", lo consultó Vignolo. "Sí. (Estaba) enojado conmigo. Porque te enojás con cosas que permitiste, con la gente que te defraudó, que te falló, que te cagó".

"¿Quién te sacó, un psicólogo?", quiso saber El Pollo. "Sí. Yo no quería. ´No, ¿qué psicólogo? Yo no estoy loco´, decía", reconoció el exjugador. A su vez, repasó que lo salvó Fabián, el marido de su hermana: "Me metió en el auto y me llevó, por eso le voy a estar siempre agradecido. Costó mucho, pero salí más fuerte que nunca". Con más detalles con respecto a ese instante que marcó una bisagra en el plano personal, rememoró que "estaba con la barba, no sé si hasta descalzo" cuando intervino su cuñado: "Me agarró y me dijo ´vamos o te cago a trompadas´".

Por último, "El Kily" definió como "terrible, muy preocupante" lo que sucede con los exjugadores que están o estuvieron en su misma situación. Cuando Morena Beltrán le preguntó cuál es la moraleja que rescata tras haber superado ese momento, González concluyó: "Me deja le enseñanza de que tengo que dejar de ser extremista, que la vida va por otro lado, que hay cosas que son más importantes de lo que uno cree. Y a no confiar tanto en la gente, en especial en este ambiente. A veces te encontrás con gente que hace mucho daño: económicamente y de lo otro. Y relacionarte con la gente que te quiere de verdad".