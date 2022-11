El calvario de Nico González tras quedarse afuera del Mundial Qatar 2022: "Estoy mal"

El jugador que quedó desafectado de la convocatoria de Lionel Scaloni regresó a Italia y rompió el silencio.

Nicolás González regresó a Italia luego de quedar desafectado de la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial Qatar 2022 y dejó una dolorosa frase ante los micrófonos. El futbolista mostró su tristeza por perderse la Copa del Mundo.

González quedó afuera de la lista el pasado jueves, luego de que se confirmara una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo y debió abandonar la concentración. El futbolista voló hacia Italia, donde deberá reincorporarse a la Fiorentina, y dejó algunas declaraciones ante la prensa que revelan su calvario.

Consultado sobre la lesión y la chance malograda de jugar un Mundial, Gonzalez afirmó: "Estoy mal, no quiero hablar. Ahora solo quiero pensar en mejorar y pasar tiempo con mi familia". En declaraciones a Tgr Rai Toscana, Nico también habló de su recuperación. "Ahora pienso en volver a jugar con Fiorentina, veremos cómo sigo”, indicó.

González fue una fija en las convocatorias del proceso de Lionel Scaloni, alternando la titularidad con ser opción de recambio, y era una de las certezas confirmadas hace tiempo en la nómina para Qatar 2022. Sin embargo, la lesión alteró sus planes, y deberá reponerse de dolencia que puede demorar entre 30 y 40 días en sanar.

El doloroso mensaje de Nico Gonzalez tras ser desafectado del Mundial de Qatar 2022: "Se derrumba todo"

"Ayer fue un día muy triste y muy difícil de aceptar en mi cabeza que me quedo afuera del mundial por una lesión. Es un sueño que uno piensa desde chico y que estando a un paso de lograrlo se derrumba todo, pero esto sigue y no voy a parar de intentarlo para cumplir este sueño que busque toda mi vida, el fútbol da muchísimas oportunidades y me toca dejar pasar está que es tan difícil de aceptar, pero no me voy a rendir jamás!!", comienza la primera parte del sentido texto del exjugador de Argentinos Juniors.

A pesar de su dolor, el futbolista que le daba variantes al entrenador por su versatilidad, finalizó su emotivo mensaje deseándole éxito al seleccionado: "Desearle lo mejor a este grupo, familia, para lo que viene que sin dudas van a dejar todo dentro de la cancha para hacer feliz a todos los Argentinos y buscar eso que tanto queremos, se merecen lo mejor siempre banda y hoy voy a estar alentando como un argentino más…gracias a todos los que se tomaron un segundo para desearme fuerzas en este difícil momento, VAMOS ARGENTINA!!!".