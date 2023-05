El Barcelona reveló cuál es la condición "para fichar a Messi"

El club catalán presentó un plan económico ante La Liga para cumplir con el Fair Play Financiero, pero el regreso del mejor jugador del mundo sigue siendo complejo.

El Barcelona continuá con su plan para cerrar el regreso de Lionel Messi y este viernes reveló cuál es la condición para que eso suceda. El club catalán ya se reunió con el presidente de La Liga española para que aprueben el posible contrato del mejor jugador del mundo.

El futuro de Messi ya parece decretado fuera del París Saint Germain. Luego que el equipo de la capital francesa actuara con despecho y disciplinara al rosarino por la ausencia a un entrenamiento, el Barcelona aceleró la marcha para su contratación de manera pública, sin embargo los directivos aclararon la complejidad que existe para que se lleve a cabo su vuelta.

La condición del Barcelona para fichar a Lionel Messi

En una entrevista con Catalunya Radio, el vicepresidente económico del "Blaugrana", Eduard Romeu, contó cómo están las gestiones para poder incorporar al capitán de la Selección Argentina: "Hemos trabajado en situaciones más complejas, pero no hay que volverse locos. Yo no quiero perder la zona de confort. No hemos valorado si Messi es una palanca. Sería un tema más social que económico. No hay un cálculo sobre lo que se puede generar Messi".

Los directivos catalenes aclararon, en más de una oportunidad y sobre todo Joan Laporta que, para que sea efectivo el retorno de Messi, deben ejectuar una reducción de al menos 200 millones de euros en los sueldos del plantel para cumplir con el Fair Play Financiero que exige la liga. "Si no hay salidas, aunque se apruebe el Plan de Viabilidad, no puede venir Messi. Una cosa es tener cuentas cuadradas y otra es el Fair Play. En lo que se refiere a la masa salarial, para que entren 10 deben salir 10. Tanto liberas, tanto gastas. Estaríamos uno a uno. Cualquier jugador que entre debe compensarse con uno de salida, sin valorar nombres”, explicó Romeu.

"No estamos en la UCI. Estamos en planta con gota a gota. Estamos todavía en el hospital. Creo que estamos avanzando. Pedí paciencia, dos años de paciencia, para tener la situación centrada a nivel financiero. Y la tenemos", continuó el dirigente, haciendo una referencia médica sobre el estado económico del club. Y concluyó sobre la presentación que realizaron ante la organización de la liga de España: "Estamos esperando que nos den luz verde al Plan Estratégico enviado para dos temporadas. Son números rigurosos y conservadores y LaLiga nos dará el visto bueno, estoy seguro. La próxima semana lo sabremos…Vamos a fichar”.