De qué club es hincha el Cuti Romero, jugador clave en la Selección Argentina

Cristian "Cuti" Romero es hincha de un importante e histórico club del fútbol argentino. Enterate de quién es fanático el defensor de la Selección Argentina que se perfila para ser titular en el Mundial de Qatar 2022.

Cristian "Cuti" Romero es uno de los futbolistas fundamentales de la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni de cara al Mundial de Qatar 2022. El defensor del Tottenham se convirtió en una pieza clave para el DT con el paso de los partidos y su buen nivel también lo llevó a la Premier League, en donde se desempeña desde el 2021. Parte del corazón del central estrella de la "Scaloneta" está en nuestro país con un histórico club que actualmente es líder en el ascenso.

Nacido en la provincia de Córdoba un 27 de abril de 1998, el "Cuti" se identifica como fanático de una de las instituciones más importantes de la región. Si bien tuvo un breve paso por Talleres y antes por San Lorenzo de barrio Las Flores, Romero llegó a Belgrano a los 13 años y nunca más se despegó de ese amor. En 2016 debutó en la Primera del "Pirata" cordobés, no estuvo mucho tiempo, tampoco la pasó bien y hasta estuvo cerca de dejar el fútbol.

Desde su presentación en el primer equipo del elenco de La Docta, Cristian Romero disputó un total de 19 partidos en dos temporadas. No marcó goles, pero sí llamó la atención desde Europa, ya que el Genoa de Italia lo sumó y, de ahí en más, su carrera tomó vuelo en el Viejo Continente. En el Atalanta fue donde más se destacó y su buen nivel lo llevó a la Premier para vestir los colores del Tottenham.

Cabe destacar, que en el momento de su posible transferencia de Belgrano al conjunto italiano, un dirigente de la institución de la "Docta" puso en duda sus capacidades futbolísticas con una frase que lo marcó para siempre. Sin embargo el jugador, convencido de lo que quería, tomó la decisión de igualmente jugar en la Serie A.

Cristian "Cuti" Romero aseguró que pensó en retirarse del fútbol hace cinco años

"Hace cinco años estaba en Córdoba pensando en dejar el fútbol y hoy me toca vivir todo esto", lanzó Romero en el programa ¿Cómo te va? en D Sports Radio. El defensor reveló: "Hoy me toca esto, jugar con Argentina, con grandes figuras y tener a Leo de compañero". El defensor de la Selección Argentina, de esta forma, reveló que a los 17 años se planteó abandonar la práctica deportiva.

En charla con ese programa, Romero añadió: "Se creó una ilusión linda que hemos generado con este grupo de la Selección. Queremos ganar la Copa, como quieren hacerlo compañeros de Francia, de Alemania, de Inglaterra. Vamos a dar todo con el grupo para llevar a la Argentina a lo más alto". Además, sostuvo que "la liga inglesa es la mejor del mundo. No es fácil la adaptación, me costó, pero ya me siento bien y tratando de mantener el nivel. Va a ser un Mundial extraño por la fecha en la que se juega, pero va a ser mejor por el descanso para los futbolistas".