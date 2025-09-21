Chau Mundial de vóley: la Selección Argentina fue eliminada por Italia y se quedó sin DT

La Selección Argentina de vóley quedó eliminada del Mundial (@Voley_FeVA).

La Selección Argentina de vóley quedó eliminada del Mundial de Filipinas 2025 en los octavos de final porque perdió por 3-0 frente a Italia. Para colmo, se quedó sin entrenador luego de seis años, ya que significa el adiós de la exitosa etapa de Marcelo Méndez al frente del equipo. Después de una gran fase de grupos, la fortuna no ayudó a la "Albiceleste" y tuvo que cruzarse con el vigente campeón apenas en el arranque de los playoffs.

La "Azzurra" no dejó dudas en la cancha y superó claramente al conjunto sudamericano por 3-0, con parciales de 25-23, 25-20 y 25-22. El vigente subcampeón de la Liga Mundial se impuso de principio a fin y no dejó dudas, aunque el cuadro de Méndez contó con algunas oportunidades como para poder llevarse el primer set. Sin embargo, con el transcurrir del juego los europeos sostuvieron la intensidad y terminaron arrollando a los argentinos.

Marcelo Méndez deja de ser el DT de la Selección Argentina de vóley: sus grandes logros

Ya consumada la caída y la eliminación en Filipinas, el estratega de 61 años le pondrá un punto final a este ciclo repleto de éxitos en siete temporadas. De hecho, a lo largo de esta estapa se alcanzaron hazañas deportivas históricas como las siguientes:

Campeón de los Juegos Panamericanos de Perú 2019.

Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio (Japón) 2020.

5° puesto en el Mundial de Polonia y Eslovenia 2022.

Campeón en el Sudamericano 2023 en Brasil (por primera vez en la historia con la participación de Brasil).

Subcampeón de los Juegos Panamericanos de Santiago (Chile) 2023.

Único DT en dirigir en dos Juegos Olímpicos consecutivos (Tokio 2020 y París, Francia, 2024).

Marcelo Méndez le dice adiós a la Selección Argentina de vóley.

Méndez asumirá en los próximos días su nuevo rol en Trentino, actual campeón de la Superliga italiana, donde trabajará de manera exclusiva. La cláusula con la Selección contemplaba este escenario. El presidente del club italiano, Marcello Poli, ya había elogiado públicamente al argentino cuando anunció su contratación en junio: “Marcelo es un auténtico maestro del voleibol, que pondrá a disposición todo su conocimiento y experiencia adquiridos en sus muchos años de carrera internacional”.

El camino de la Selección Argentina en el Mundial de vóley 2025