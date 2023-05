Bielsa cruzó a Diego Lugano por su frase sobre la Selección: "Mejores"

El entrenador argentino asumió en el equipo "Charrúa" pero se tomó varios minutos para elogiar al equipo de Lionel Scaloni.

Marcelo Bielsa fue presentado este miércoles como entrenador de la Selección de Uruguay y se distanció de la insólita reflexión del uruguayo Diego Lugano. El entrenador argentino elogió el nivel demostrado por Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

El arribo de Bielsa a Uruguay generó gran expectativa en el pueblo "Charrúa" debido a la gran admiración que despierta el "Loco" en todo el mundo futbolístico. Si bien el rosarino dio detalles de por qué decidió asumir en el seleccionado, también se tomó varios minutos para enaltecer el rendimiento del equipo de Lionel Scaloni.

Los elogios de Marcelo Bielsa para la Selección Argentina

El pasado martes, Lugano, excapitan del combinado uruguayo y el San Pablo, había manifestado que a la "Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo, porque de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron". Al ser consultado sobre cómo observó la consagración argentina, Bielsa dio una opinión distinta al uruguayo. "Hubo dos cosas que me encantaron del partido. Antes yo hice una comparación y puso cada jugador francés comparado con cada argentino en su puesto. Mi conclusión fue que había nueve jugadores franceses mejores y dije 'puta, qué partido difícil', comenzó diciendo.

Y luego, expresó por qué la "Albiceleste" se llevó la Copa del Mundo de forma mereceida: "Argentina no solo mereció el triunfo sino que dominó 80 minutos de 90. Para mí ese fue el mejor elogio de todos al entrenador, los jugadores, que demostraron ser mucho mejores que los rivales cuando el análisis previo indicaba lo contrario. Ese es el mayor elogio que mereció la Selección Argentina".

Además, el exentrenador de Newell's Old Boys resaltó su felicidad por la gesta que consiguió el seleccionado en Qatar: "Obviamente soy argentino, estoy orgulloso de serlo, me gusta. Amo al fútbol de mi país y más allá de que soy hincha de fútbol, el otro día escuchaba una frase de Martino, que decía que cuando va a ver a Newell's no le importa si juega bien o mal, quiere que gane. No se pone a analizar. Yo quería que Argentina saliera campeón del mundo de cualquier manera y después analizaríamos. Por supuesto que la recompensa que Messi obtuvo es una recompensa mucha más vinculada a su paciencia, a su aguante, que a sus recursos que obviamente son extraordinarios".

Para cerrar su análisis, Bielsa analizó la positiva relación que se generó entre los hinchas y la selección, algo que se vio reflejado en el campo de juego: "También noté una cosa que fue definitoria. Por primera vez noté que el público iba a acompañar al equipo aunque no ganara, y eso no es propio del exitismo argentino, sino algo que ese equipo se había ganado. El costo social que tiene la derrota en la Argentina hace que los jugadores se potencien porque nadie quiere perder y salir a la calle es más difícil. Pero acá el público fue distinto, el mensaje que le transmitió fue que los iban a acompañar aunque no ganaran y eso tuvo un efecto muy potenciador del equipo".