Australia anunció un Argentina vs Brasil para el mes de junio

Se trata de un supuesto amistoso que se jugaría en el estadio MCG frente a más de 95 mil hinchas. No obstante, desde la AFA no hicieron referencia.

Una llamativa sorpresa apareció durante el cierre de la noche del martes y tiene que ver con la Selección Argentina. En Australia aseguran que el equipo que dirige Lionel Scaloni enfrentará a Brasil en ese país ante más de 90 mil personas. También apuntaron a que la fecha tentativa sería el 11 de junio, aunque desde la Asociación del Fútbol Argentino se negaron a confirmarlo.

Se trata de un supuesto amistoso que se jugaría en el estadio MCG frente a más de 95 mil hinchas. En principio, este partido no tendría que ver con la resolución pendiente que queda de las Eliminatorias. Ese partido se suspendió y, hasta el momento, se espera la resolución del TAS debido al ingreso de personas alcampo de juego que amenazaron a los jugadores.

La "noticia" fue confirmada por el Ministro de Turismo, Deportes y Grandes Eventos, Martin Pakula, quien dijo que esperaba que el MCG fuera el escenario central del partido. "Que dos de los equipos de fútbol más exitosos del mundo regresen al MCG para continuar con su rivalidad de larga data refuerza nuestra posición como una de las grandes ciudades deportivas del mundo y la capital de eventos de Australia”, agregó.

No obstante, desde la Asociación del Fútbol Argentino sostienen que no está confirmado este cruce. Por su parte, en Brasil tampoco lo dan como confirmado y hacen referencia a una aprobación por parte de Australia para hacer el partido aunque no tiene la confirmación adecuada.

La FIFA finalmente determinó que el clásico Brasil-Argentina, suspendido el pasado 5 de septiembre de 2021 a los cinco minutos de juego, deberá "repetirse" en fecha a determinar y además impuso sanciones para los futbolistas Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero.

"Después de una investigación exhaustiva de los diversos elementos fácticos y a la luz de las normas aplicables, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido que el partido debe repetirse en la fecha y el lugar que decida la FIFA", comienza el comunicado del ente que regula el fútbol mundial, publicado en su página oficial. No obstante, la resolución está en el TAS.