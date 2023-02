Ángel Di María cumple años: de luchar por estar en la Selección a ser estrella y ganar todo

Ángel Di María, que luchó por un lugar en la Selección de Lionel Scaloni y se quedó con la titularidad, la rompió en las finales y ganó todo con la "Albiceleste".

Ángel Di María es un verdadero ejemplo de lucha en la Selección por todo lo que vivió antes de ganar la Copa del Mundo de la mano de Lionel Scaloni. Con el paso de las convocatorias se afianzó como titular en el elenco nacional para luego romperla en las tres finales que la "Scaloneta" ganó entre 2021 y 2022. El atacante surgido de Rosario Central que actualmente se desempeña en la Juventus la peleó entre críticas y lesiones, pero jamás bajó los brazos y tuvo su premio.

Uno de los goles históricos del "Fideo" vistiendo los colores de la "Albiceleste" fue en el duelo decisivo de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 ante Nigeria, en donde comenzó la leyenda de los tantos en los partidos más importantes. En el medio disputó los Mundiales entre el 2010 y el 2018, convirtió en varias oportunidades, recibió infinidad de palazos por su nivel y también la pasó mal por culpa de las distintas dolencias que lo marginaron del cruce clave ante Alemania en Brasil 2014, entre otros. Sin embargo, la vida y el fútbol le dieron la posibilidad de tomarse revancha y lo aprovechó por triplicado.

En una entrevista con Mariano Closs en Radio Continental en septiembre del 2021, Ángel Di María mostró su descontento por no estar en las convocatorias de Scaloni en la Selección y cómo eso lo afectaba. "No le encuentro explicación. Es difícil entender que estando en un buen momento uno no sea convocado. Seguiré peleando para estar", sostuvo. Un mes después de sus dichos, el entrenador lo incluyó en la lista y el futbolista no se sacó nunca más la camiseta hasta usar la de las tres estrellas.

El propio DT lo eligió entre los titulares para enfrentar a Brasil en la final de la Copa América y "Angelito" no sólo se lo agradeció, sino que también marcó un golazo que quedará para la historia. El título conseguido en tierras cariocas le dio la posibilidad a la "Scaloneta" de jugar la Finalissima ante Italia y Di María tampoco defraudó en Wembley, ya que infló la red con el segundo grito del equipo. El pico máximo fue en el Mundial de Qatar 2022, donde marcó el 2 a 0 ante Francia después de una jugada espectacular y acercó un poco más a la gloria a la "Scaloneta" que luego se consagró por penales.

Los números de Ángel Di María en su carrera

El atacante nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, jugó su primer partido con Rosario Central en 2005 con sólo 17 años. En 2007 emigró a Portugal para sumarse al Benfica en donde estuvo durante tres temporadas. Tiempo después, Di María pasó por el Real Madrid de España, el Manchester Uni ted de la Premier League y el PSG de Francia hasta su arribo a la Juventus en 2022. En total, el atacante acumula 185 goles en 823 partidos y suma 285 asistencias. Con el paso de los años, "Angelito" levantó 28 trofeos a nivel clubes que se sumaron a los ya conseguidos en la Selección (Mundial Sub 20 de Canadá 2007, Juegos Olímpicos Beijing 2008, Copa América 2021, Finalissima y Mundial de Qatar 2022).