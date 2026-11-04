La Selección Argentina se quedó sin sus 3 capitanes para los amistosos: quién llevaría la cinta

La Selección Argentina se quedó sin sus tres capitanes contra Uruguay y Costa Rica.

La Selección Argentina se quedó sin sus tres capitanes para afrontar los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica en noviembre, por la última doble fecha FIFA del 2026. Es que Cristian "Cuti" Romero y Lautaro Martínez no fueron convocados por sus respectivas lesiones, en tanto que Emiliano "Dibu" Martínez fue citado pero igualmente no podrá jugar y continuará recuperándose.

{{{htmlAmp}}}

Mientras que el defensor se rehabilita de una distensión muscular en el aductor, el delantero se repone de la misma lesión pero en los flexores del muslo izquierdo (isquiotibiales). Por su parte, el arquero seguirá bajo tratamiento en el predio de la AFA en Ezeiza para evolucionar de su fractura de maxilar y mandíbula de ambos lados.

Tampoco integró la lista Rodrigo De Paul, pieza fundamental del ciclo multicampeón de Lionel Scaloni y uno de los líderes en el vestuario en estos ocho años. Giovani Lo Celso y Nicolás González fueron otros históricos de la "Scaloneta" que se quedaron afuera de la nómina definitiva.

Quiénes pueden ser los capitanes de la Selección Argentina vs. Uruguay y Costa Rica

De esta manera, se perfilan varios jugadores como para poder portar la cinta en los choques con los "charrúas" y los "ticos". Los principales candidatos son los campeones del mundo Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Gonzalo Montiel. Precisamente, el lateral derecho de River Plate volvió a la lista, luego de su polémica ausencia en la convocatoria anterior, que marcó la despedida de Lionel Messi.

La Selección Argentina se quedó sin sus tres capitanes contra Uruguay y Costa Rica.

La lista de la Selección Argentina frente a Uruguay y Costa Rica

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea).

Gerónimo Rulli (Manchester City).

Juan Musso (Atlético de Madrid).

Santiago Beltrán (River).

Defensores

Gonzalo Montiel (River).

Román Vega (Zenit).

Aarón Anselmino (Chelsea).

Leonardo Balerdi (Roma).

Mariano Troilo (Parma).

Facundo Medina (Bayer Leverkusen).

Lisandro Martínez (Manchester United).

Agustín Giay (Palmeiras).

Nicolás Tagliafico (Lyon).

Mediocampistas

Máximo Perrone (Como).

Exequiel Palacios (Ipswich).

Valentín Barco (Chelsea).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Enzo Fernández (Manchester City).

Matías Soulé (Roma).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen).

Delanteros

Gianluca Prestianni (Benfica).

Juan Manuel López (Palmeiras).

Franco Mastantuono (Fiorentina).

Santiago Castro (Roma).

Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Nicolás Paz (Como).

Thiago Almada (River).

Cuándo juega la Selección Argentina: hora, TV en vivo y streaming

Argentina vs. Uruguay: viernes 13 de noviembre de 2026 en La Bombonera de Buenos Aires, con el horario a definir.

Argentina vs. Costa Rica: martes 17 de noviembre de 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con el horario a definir.

En ambas ocasiones, la transmisión en vivo será de los canales Telefe y TyC Sports en la televisión, mientras que el streaming online irá por MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.