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Selección Argentina

Oficial: la lista de convocados de la Selección Argentina de Lionel Scaloni para la fecha FIFA de noviembre

El entrenador de la 'Albiceleste' decidió no llamar para los compromisos ante Uruguay y Costa Rica al volante del Inter Miami, uno de los referentes del plantel en los últimos años. Además, incluyó a dos jóvenes jugadores que podrían tener sus primeros minutos en el combinado nacional.

03 de noviembre, 2026 | 12.56
Selección Argentina, Lionel Scaloni, Rodrigo De Paul, Aaron Anselmino, Mariano Troilo

Lionel Scaloni presentó la lista de convocados para los amistosos que la Selección Argentina disputará en la próxima fecha FIFA de noviembre. La mayor sorpresa de la nómina confeccionada por el entrenador de la 'Albiceleste' es la ausencia de Rodrigo De Paul, volante del Inter Miami en la MLS y uno de los principales referentes del plantel en los últimos años. Por otra parte, Aaron Anselmino (Chelsea) y Mariano Troilo (Parma) son las dos grandes novedades: ambos futbolistas podrían tener su debut oficial con el combinado mayor en los compromisos ante Uruguay y Costa Rica.

Cuáles serán los amistosos de la Selección Argentina en noviembre

El primer partido amistoso de la fecha FIFA de noviembre se va a disputar el viernes 13 de noviembre frente a Uruguay en el campo de juego de la Bombonera. Un duelo de gran jerarquía y que cumple con los requisitos que Lionel Scaloni le pide a Claudio Tapia al momento de llevar a cabo este tipo de duelos. Claramente, el adversario se encuentra muy por encima de Benín y Burkina Faso.

MÁS INFO

Por otro lado, se comunicó que el segundo duelo de esta gira por el país será el martes 17 de noviembre frente a Costa Rica, pero en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba. El conjunto de la CONCACAF será el encargado de cerrar la presentación del elenco argentino en el año. Hay que recordar que recién en marzo de 2027 se producirá el regreso de los partidos para el conjunto nacional.

Noticia en desarrollo.

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