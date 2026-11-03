Donación masiva del deporte argentino para subasta en la UBA: Dibu Martínez, Colapinto, Julián Álvarez, Ginóbili y más

La UBA (Universidad de Buenos Aires) y el deporte argentino continúan de la mano, después del impacto que generó el pin entregado a Lionel Messi y la presencia del histórico capitán de la Selección Argentina de fútbol en un acto. Ahora, muchos profesionales y exjugadores de alto rendimiento donaron objetos para una subasta solidaria, ya que el dinero recaudado será destinado al Hospital de Clínicas ubicada en Avenida Córdoba 2351 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

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La ejemplar iniciativa de la mencionada institución educativa, una de las más prestigiosas de Latinoamérica, se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre del 2026 durante la primera edición de “La Noche de la UBA”, que será anual y en esta ocasión tendrá como finalidad recaudar fondos para el mencionado hospital. Por supuesto, el deporte nacional de alto rendimiento no podía quedarse afuera. La iniciativa cobra relevancia por la actividad del centro médico, que registra más de 365.000 consultas y realiza más de 8.000 cirugías por año.

La jornada tendrá lugar en la Facultad de Derecho y buscará reunir el dinero necesario para incorporar una plataforma robótica quirúrgica de última generación al centro de salud, que actualmente cuesta alrededor de dos millones de dólares. De conseguirlo, ya que se espera superar dicha cifra, permitirá realizar intervenciones de alta complejidad con técnicas mínimamente invasivas, mayor precisión y visualización tridimensional. Su llegada también apunta a reducir complicaciones, favorecer la recuperación de los pacientes y ampliar las posibilidades de formación de profesionales de la salud.

Las figuras del deporte argentino que donaron objetos para la subasta solidaria de la UBA

El deporte argentino, comprometido con la subasta en la UBA.

Entre las estrellas que participaron de esta notable movida se destacan Emiliano "Dibu" Martínez, Franco Colapinto, Julián Álvarez, Emanuel Ginóbili, Fabricio Oberto, Cristian "Cuti" Romero, Enzo Fernández, Néstor Craviotto y Nicolás Otamendi. Entre los artículos habrá camisetas de distintos protagonistas del fútbol y el básquet, los guantes del arquero del Seleccionado, una gorra firmada por el piloto de la Fórmula 1 y ciertas prendas autografiadas por los campeones del mundo en Qatar 2022.

El deporte argentino, comprometido con la subasta en la UBA.

También se ofrecerán una camiseta de Boca firmada por el plantel, lo mismo con la de River y otra de la Selección utilizada por Craviotto en 1993. Parte de los objetos estarán disponibles a través de una subasta online de la UBA, por lo que podrán participar interesados de todo el país. La propuesta no se limitará a la compra de artículos: también se podrá colaborar mediante donaciones económicas, patrocinios o la adquisición de entradas para el evento.