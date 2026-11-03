La AFA oficializó los precios de las entradas para el amistoso de la Selección Argentina ante Uruguay

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó el precio de las entradas para el amistoso que la Selección Argentina disputará en La Bombonera ante Uruguay el 13 de noviembre. Horas después de que se haga pública la lista de convocados por el entrenador Lionel Scaloni para este compromiso y para el que se jugará en Córdoba el 17 de este mes contra Costa Rica, el ente dio a conocer cuánto costará acceder al estadio de Boca Juniors para ver a la 'Albiceleste'.

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En el primer partido sin Lionel Messi tras su retiro del combinado nacional, el cuadro que dirige Scaloni tendrá un desafío interesante frente a la 'Celeste' para cerrar el año. Para esta ocasión, el DT apostó por una nómina con varias caras nuevas y marcada por la ausencia de algunos referentes como Rodrigo De Paul, Cristian Romero y Lautaro Martínez.

Los precios de entradas para ver a la Selección Argentina vs. Mauritania

Menores (hasta 10 años): $19.000.

$19.000. Popular general: $95.000.

$95.000. Platea alta K: $160.000.

$160.000. Plateas altas (H, I, J, F, G): $140.000.

$140.000. Platea media (C, D, M): $180.000.

$180.000. Plateas bajas y medias (A, B, L): $220.000.

$220.000. Preferencial: $290.000.

En línea con lo ocurrido en otros partidos recientes, las plateas premium vuelven a marcar un techo alto, mientras que las populares siguen siendo el acceso más "económico" dentro de un contexto inflacionario.

Cómo comprar en Deportick: paso a paso y requisitos clave

La venta se realiza exclusivamente a través del sitio de Deportick, que exige registro previo para poder operar. La modalidad replica la de partidos anteriores de la selección y la venta general estará habilitada a partir del miércoles 4 de noviembre a las 16 horas. Un dato central (y muchas veces pasado por alto) es que la entrada digital no sirve para ingresar al estadio: todos los compradores deben realizar un canje presencial.

Lugar: Estadio Tomás Adolfo Ducó (Huracán).

Estadio Tomás Adolfo Ducó (Huracán). Fechas: martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de noviembre.

martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de noviembre. Horario: de 9 a 15.

Para retirar el ticket físico se requiere:

Código de canje.

Tarjeta utilizada para la compra.

DNI físico del titular.

Cuándo son los amistosos de la Selección Argentina contra Uruguay y Costa Rica

Argentina vs. Uruguay | Viernes 13 de noviembre | Horario a confirmar | Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), Buenos Aires .

. Argentina vs. Costa Rica | Martes 17 de noviembre | Horario a confirmar | Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba.

La lista completa de convocados de la Selección Argentina para los amistosos de noviembre

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea FC).

Gerónimo Rulli (Manchester City).

Juan Musso (Atlético de Madrid).

Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores

Gonzalo Montiel (River Plate).

Román Vega (FC Zenit).

Aarón Anselmino (Chelsea FC).

Leonardo Balerdi (AS Roma).

Mariano Troilo (Parma).

Facundo Medina (Bayer Leverkusen).

Lisandro Martínez (Manchester United).

Agustín Giay (Palmeiras).

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas

Máximo Perrone (Como 1907).

Exequiel Palacios (Ipswich Town).

Valentín Barco (Chelsea FC).

Alexis Mac Allister (Liverpool FC).

Enzo Fernández (Manchester City).

Matías Soulé (AS Roma).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen).

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