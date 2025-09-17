La Selección Argentina se juega todo ante Francia: qué necesita para clasificar en el Mundial

La Selección Argentina de Vóley se juega todo ante Francia, por el Grupo C. Qué necesita para clasificar a octavos de final del Mundial de Filipinas.

La Selección Argentina de Vóley tuvo un gran arranque en el Mundial 2025 de Filipinas, pero este jueves se juega su continuidad ante Francia, desde las 7. El equipo de Marcelo Méndez, a pesar de contar con dos victorias, puede complicarse en caso de no tener una buena tarde contra uno de los mejores equipos del mundo.

Argentina tuvo un auspicioso inicio en la Copa del Mundo, con triunfos consecutivos 3-2 sobre Finlandia y 3-1 sobre Corea del Sur. Aunque es líder del Grupo C, con 5 unidades, y tiene buenas perspectivas, su pase a los octavos de final no está asegurado.

Qué necesita la Selección Argentina de Vóley para clasificar a octavos de final del Mundial 2025

Más allá de la buena peroformance, el seleccionado "Albiceleste" confirmará su presencia en octavos de final si vence a Francia, cualquiera sea el resultado, ya que lo hará como primera del grupo.

Luego, entre las especulaciones, en caso de una derrota deberá aguardar resultados: si obtiene dos sets ante los franceses, también se clasificará. Si el score es una caída por 3-1 y Finlandia le gana a Corea del Sur por 3-2, también tendrá su pase a octavos.

Lo que complicó la clasificación a esta altura del Mundial fue la sorpresiva caída de los galos contra los finlandeces por 3-2, resultado que obligó a los franceses a ganarle a Argentina en la última jornada para tener su lugar entre los 16 mejores del campeonato. Luego, hay creiterios de desempate que, hasta el momento, la "Albiceleste" se encuentra liderando.

Cómo son los criterios de desempate en caso de igualdad

partidos ganados

puntos en la zona

coeficiente de sets

coeficientes de tantos

Selección Argentina de Vóley vs. Francia: hora y TV

El partido, correspondiente a la última jornada, se disputará en el Coliseo Smart Arena de la ciudad de Quezón y se podrá ver en vivo desde las 07.00 (hora argentina) a través de DSports (Canales 610 y 1610). Por otro lado, existe la chance de observarlo de forma online en la plataforma DGO, servicio de streaming a la que hay que suscribirse de manera previa.

Los Grupos del Mundial 2025

Tras la última edición, el Mundial comenzará a disputarse cada dos años y tendrá su debut en Filipinas, del 12 al 28 de septiembre. Después de caer en cuartos de final en el 2022, Argentina quedó en el Grupo C junto a Francia, potencia y una de las máximas favoritas (doble campeona olímpica y campeona de la Liga de Naciones de Voleibol 2024), Finlandia y Corea del Sur.

Grupo A : Filipinas, República Islámica de Irán, Egipto, Túnez

: Filipinas, República Islámica de Irán, Egipto, Túnez Grupo B : Polonia, Países Bajos, Catar, Rumanía

: Polonia, Países Bajos, Catar, Rumanía Grupo C : Francia, Argentina , Finlandia, Corea del Sur.

: Francia, , Finlandia, Corea del Sur. Grupo D : Estados Unidos, Cuba, Portugal, Colombia

: Estados Unidos, Cuba, Portugal, Colombia Grupo E : Eslovenia, Alemania, Bulgaria, Chile

: Eslovenia, Alemania, Bulgaria, Chile Grupo F : Italia, Ucrania, Bélgica, Argelia

: Italia, Ucrania, Bélgica, Argelia Grupo G : Japón, Canadá, Türkiye, Libia

: Japón, Canadá, Türkiye, Libia Grupo H: Brasil, Serbia, Chequia, República Popular de China

