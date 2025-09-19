La Selección Argentina de Vóley se enfrenta a Italia, por octavos de final del Mundial 2025, en búsqueda de otro golpe.

La Selección Argentina de Vóley confirmó su gran momento a través de tres victorias y, en octavos de final del Mundial de Filipinas, se medirá a la poderosa Italia. El conjunto dirigido por Marcelo Méndez se enfrentará a los europeos este domingo, desde las 4.30 (madrugada de Argentina), en el Mall of Asia Arena de la ciudad de Manila.

El seleccionado "Albiceleste" fue una de las gratas sorpresas de la fase de grupos y llega envalentonado. Si bien venía teniendo grandes actuaciones en los torneos previos de preparación, Argentina se quedó con el primer puesto del Grupo C tras vencer a Finlandia, Coreal del Sur y, por último, el golpe ante Francia, que eliminó de la competencia al último campeón olímpico con el triunfo por tie break.

A priori, el cruce con los Italianos no es el deseado ni el esperado para los de Méndez, pero la competencia viene dando varias sorpresas. Los "Azzurris", que defienden el título de la última Copa del Mundo del 2022, quedaron segundos del Grupo F, ya que ganaron dos partidos, Argelia y Ucrania, y perdieron contra Bélgica, otro partido que causó asombro en el torneo y cambió el mapa de los cruces.

Cabe recordar que Italia, además del 2022, se quedó con los Mundiales de 1990, 1994 y 1998, los dos primeros con el argentino Julio Velasco como entrenador. Más allá del poderío y la fuerte historia de los italianos en los Mundiales, Argentina viene demostrando que tiene armas para complicar a cualquier rival y, sobre todo, que el momento actual y la soltura pueden jugar un papel determinante.

En la pasada edición de la VNL, torneo en que se vieron las caras por última vez, los del "Viejo Continente" vencieron al combinado argentino por 3 a 1. En el historial en Copas del Mundo, los números marcan una paridad en 5 encuentros: Argentina tiene dos victorias (Mundial 2002 y Mundial 2014), mientras que Italia se llevó las otras tres contiendas.

Selección Argentina de Vóley vs. Italia: hora y TV

El encuentro por los octavos de final del Mundial 2025 se llevará a cabo el domingo en Manila, capital de Filipinas, y se podrá observar en vivo desde las 04.30 (hora argentina) a través de DSports (Canales 610 y 1610). Además, cabe aclarar, existe la posibilidad de sintonizarlo de forma online en la plataforma DGO, servicio de streaming a la que hay que suscribirse de manera previa.

Cómo se disputan los octavos de final del Mundial de Vóley 2025

Turquía vs. Países Bajos, sábado 20/09

Polonia-Canadá, sábado 20/09

Argentina vs. Italia, domingo 21/09

Bélgica vs. Finlandia, domingo 21/09

Bulgaria vs. Portugal, lunes 22/09

Estados Unidos vs. Eslovenia, lunes 22/09

Túnez vs. República Checa, martes 23/09

Serbia vs. Irán, martes 23/09

