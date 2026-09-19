Con Scaloni presente, la Selección Argentina Sub 19 ganó en los Juegos Suramericanos y sueña con clasificar

La Selección Argentina Sub 19 venció 1-0 a Uruguay en los Juegos Suramericanos y quedó a un triunfo de las semifinales en Santa Fe 2026.

La Selección Argentina Sub 19 dio un paso importante en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y con la presencia de Lionel Scaloni, el equipo dirigido por Diego Placente derrotó 1-0 a Uruguay gracias a un cabezazo de Franco Domínguez y volvió a ponerse en carrera por la clasificación.

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Después de la derrota sufrida en el debut frente a Paraguay, la Selección Argentina juvenil necesitaba una respuesta para mantenerse con vida en el Grupo B de los Juegos Suramericanos. Y la consiguió ante Uruguay, en un partido que tuvo al conjunto nacional como protagonista durante buena parte de los 90 minutos.

¿Cómo fue el primer tiempo entre Argentina y Uruguay en Rosario?

El estadio Newell's Old Boys fue el escenario en el que Argentina aprovechó la localía y asumió rápidamente la iniciativa. El equipo de Placente presionó alto, buscó recuperar cerca del arco uruguayo y generó las situaciones más importantes del encuentro.

Uruguay también tuvo sus oportunidades. Facundo Martínez fue uno de los jugadores más peligrosos de la Celeste durante el primer tiempo y estuvo cerca de abrir el marcador con dos remates que pasaron muy cerca de los palos defendidos por Máximo Leguizamón. Emiliano Domínguez también contó con una posibilidad para el conjunto uruguayo.

Argentina, mientras tanto, respondió con diferentes variantes. Facundo Carrizo probó desde afuera del área e Ian Subiabre tuvo una chance a través de un tiro libre que buscó el palo derecho del arquero rival. La superioridad del seleccionado nacional, sin embargo, no consiguió reflejarse en el marcador durante la primera mitad.

Una de las mejores posibilidades argentinas antes del descanso llegó después de una buena combinación colectiva. La jugada terminó con una intervención de Axel Amaral, un rebote dentro del área y un cabezazo de Santiago Espíndola que no pudo convertirse en gol.

La presión alta fue una de las principales características del equipo de Placente. Argentina buscó especialmente por el sector derecho, donde intentó generar superioridad y encontrar espacios para romper la defensa uruguaya.

La primera parte también dejó una preocupación para el cuerpo técnico. Santiago Silveira tuvo que abandonar el campo de juego por una lesión y fue reemplazado por Thiago Pérez.

Pero el seleccionado no modificó su postura en el complemento. Uruguay intentó adelantarse y Salas probó con un remate que terminó en córner, aunque Argentina siguió manejando buena parte de las acciones.

A los 63 minutos apareció otra oportunidad clara para el equipo nacional. Seis minutos después, Subiabre volvió a quedar cerca del gol con un cabezazo que la defensa de Uruguay consiguió desviar a tiempo. La insistencia finalmente tuvo premio.

El desahogo albiceleste: el cabezazo de Franco Domínguez para el 1-0

El gol que destrabó el partido llegó a los 72 minutos. Facundo Jainikoski recibió por el sector ofensivo y envió un centro preciso hacia el área. Allí apareció Franco Domínguez, quien se anticipó y conectó de cabeza para vencer al arquero uruguayo. El 1-0 fue la recompensa para una Argentina que había acumulado situaciones y que durante buena parte del encuentro había mostrado mayor iniciativa.

Uruguay tuvo una última posibilidad para alcanzar el empate. Lautaro Navarro quedó en una posición favorable frente al arco argentino, pero no logró impactar la pelota con comodidad y dejó pasar una ocasión que podría haber cambiado el resultado. Así, la Selección Argentina Sub 19 consiguió un triunfo fundamental para continuar con posibilidades de avanzar.

Scaloni observó el partido desde la tribuna

El triunfo ante Uruguay tuvo además un espectador especial. Lionel Scaloni estuvo presente en el estadio Marcelo Bielsa junto a integrantes de su cuerpo técnico.

Las cámaras de la transmisión mostraron al entrenador de la Selección Argentina acompañado por Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala. La presencia del cuerpo técnico del seleccionado mayor le aportó un condimento especial al partido de los Juegos Suramericanos.

La visita se produjo, además, en un momento de preparación para los próximos compromisos del seleccionado mayor. Argentina tiene previstos tres amistosos entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Argentina va por la clasificación ante Venezuela

Con la victoria frente a Uruguay, Argentina llegó a tres puntos en el Grupo B. El seleccionado había comenzado su participación con una derrota ante Paraguay y ahora consiguió alcanzar a Venezuela en la tabla.

El próximo desafío será justamente ante Venezuela, el lunes desde las 15. Ese partido puede convertirse en el encuentro decisivo para el futuro del equipo de Placente en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La cuenta es clara: una nueva victoria le permitirá a Argentina asegurar su lugar en las semifinales sin depender de lo que suceda posteriormente entre Paraguay y Uruguay.

La Selección Argentina Sub 19 ya consiguió el triunfo que necesitaba para volver a ponerse en carrera. Ahora tendrá una última prueba para transformar esa reacción en clasificación.