San Lorenzo vs Godoy Cruz por Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

San Lorenzo buscará volver a la senda del triunfo cuando reciba a Godoy Cruz este sábado, en un duelo correspondiente a la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El Ciclón necesita recuperar el rumbo tras tres partidos sin victorias para mantenerse en los puestos de playoffs, mientras atraviesa una compleja crisis institucional que mantiene al club acéfalo tras la renuncia de varios dirigentes de primera línea.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan San Lorenzo y Godoy Cruz, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan San Lorenzo y Godoy Cruz?

El partido entre San Lorenzo y Godoy Cruz por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura se jugará este sábado 27 de septiembre, a partir de las 16:45 en el estadio Pedro Bidegain de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y el árbitro principal del partido será Nicolás Lamolina, con Luis Lobo Medina como encargado del VAR.

El conjunto azulgrana llega a este compromiso ubicado en la quinta posición de la Zona B, manteniéndose en los codiciados puestos de clasificación a playoffs. Sin embargo, los dirigidos por Damián Ayude acumulan tres encuentros consecutivos sin conocer la victoria, producto de los empates ante Huracán (0-0) e Independiente (1-1), y la derrota sufrida ante Racing por 2-0.

La situación deportiva del Ciclón se ve agravada por una profunda crisis institucional que impacta directa o indirectamente en el plantel profesional. El club se encuentra acéfalo tras la renuncia de varios dirigentes de primera línea y no pudo definir a su gobierno de transición porque la Asamblea Extraordinaria fijada para el lunes pasado quedó suspendida por parte del Juzgado Civil Número 51 del Poder Judicial de la Nación.

A pesar del contexto adverso, el entrenador Damián Ayude se mostró conforme con el rendimiento mostrado en el empate ante Independiente, especialmente en la primera parte cuando el equipo sacó ventaja y mostró su mejor cara. El técnico decidió no realizar cambios en la formación que saltó de arranque en Avellaneda, manteniendo la confianza en el esquema que viene desarrollando.

Por su parte, Godoy Cruz arriba a este encuentro en una situación desesperante en la tabla general, ocupando la posición 27° con apenas 25 puntos y encontrándose en zona de descenso. El Tomba está a siete unidades de Aldosivi y San Martín de San Juan, y ha logrado solamente una victoria en lo que va del Torneo Clausura y cuatro en toda la temporada.

Los mendocinos vienen de empatar sus últimos dos compromisos y están urgidos de una victoria que les permita escapar de los puestos de descenso y mantener vivas sus chances de permanencia en Primera División. El técnico Walter Ribonetto intentará cambiar la dinámica del equipo realizando variantes en el once titular, buscando imprimirle mayor experiencia y solidez al conjunto.

Este duelo representa una oportunidad para ambos equipos de cambiar su presente: San Lorenzo necesita volver al triunfo para consolidarse en zona de playoffs y alejar las dudas, mientras que Godoy Cruz busca desesperadamente su segundo triunfo en el certamen para comenzar a salir del fondo de la tabla y recuperar la confianza perdida.

Formaciones probables de San Lorenzo y Godoy Cruz

El técnico de San Lorenzo, Damián Ayude, decidió repetir la formación que saltó de arranque en el empate ante Independiente tras algunas pruebas realizadas durante la semana. Aunque se especulaba con posibles cambios, especialmente en el sector ofensivo, finalmente el entrenador optó por mantener la confianza en el mismo esquema táctico que mostró un buen rendimiento en Avellaneda.

El ingreso goleador del joven Facundo Gulli, sumado al buen despliegue de Alexis Cuello como centrodelantero dinámico que genera espacios para sus compañeros, continúan dejando relegado a Andrés Vombergar en el banco de suplentes. La dupla ofensiva se completará con Matías Reali, conformando un tridente que ha mostrado buenas señales en los últimos encuentros del Ciclón.

Por el lado de Godoy Cruz, Walter Ribonetto realizará varias modificaciones en el equipo titular con respecto al empate ante Instituto, siendo la principal novedad el regreso del mediocampista Guillermo "Pol" Fernández, quien venía ocupando un lugar en el banco de suplentes y retornará a la titularidad en reemplazo del juvenil Bruno Barrionuevo.

En la defensa del Tomba, Lucas Arce volverá a la formación inicial en lugar de Mateo Mendoza, quien llegó al límite de cinco amonestaciones, mientras que en el otro costado defensivo, Andrés Meli podría ingresar en lugar de Juan Morán. Además, Walter Montoya tiene chances de meterse en el equipo en reemplazo de Facundo Altamira en la mitad de la cancha, aportando experiencia y jerarquía al mediocampo mendocino.

Probable formación de San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Matías Reali.

Probable formación de Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar, Federico Rasmussen, Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi; Walter Montoya, Guillermo Fernández; Bastián Yáñez, Agustín Auzmendi.

San Lorenzo vs Godoy Cruz: Ficha técnica