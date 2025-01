San Lorenzo sorprende en el mercado de pases: busca un goleador y cerró un refuerzo

San Lorenzo acelera en el mercado de pases y Russo podría tener al goleador que pidió como refuerzo.

Cuando parecía que el mercado de pases de San Lorenzo de Almagro sería austero, las últimas horas podrían cambiar una realidad compleja desde lo económico. Es que la dirigencia, de manera sorpresiva, aceleró por un goleador y concretó la llegada del segundo refuerzo para Miguel Ángel Russo, quien venía reclamando más jugadores para el plantel.

En primer lugar, el manager deportivo, Carlos "La Roca" Sánchez, se encuentra en negociaciones para cerrar el arribo del colombiano Leonardo Fabio Castro, delantero de 32 años que en la pasada temporada con Millonarios marcó 22 goles en 43 partidos en el país cafetero. Como no tiene dinero fresco para comprar el total de la ficha, la idea de los directivos de Boedo es obtener un porcentaje alto.

Aunque no será sencilla su salida, ya que viene de ser uno de los goleadores de la campaña, Russo dio el ok porque no tiene demasiadas opciones como centrodelantero. Si bien en la actualidad Alexis Cuello parece tener la confianza del DT, también Andrés Vombergar viene desde atrás en la lucha por el puesto.

Leonardo Castro, el delantero goleador que busca San Lorenzo.

Los números de Leonardo Fabio Castro en su carrera

Partidos: 326.

Goles: 112.

Asistencias: 34.

El refuerzo que llegará a San Lorenzo

Por otro lado, el "Cuervo" llegó a un acuerdo en lo económico con Emiliano Amor y, en las próximas horas, el defensor central firmará contrato hasta diciembre del 2025 con la opción de extenderlo a otro más. Después de haber quedado con el pase en su poder, tras cuatro temporadas en Colo Colo, el jugador surgido en Vélez Sarsfield negoción con varios clubes pero terminó aceptando la oferta "Azulgrana".

Emiliano Amor, a un paso de llegar a San Lorenzo.

Con la llegada del zaguero, de 29 años, el DT pareciera tener la defensa cubierta, con Johan Romaña como el líder, el regreso de Gastón Hernández, más el juveni Daniel "Pitu" Herrera. Resta saber qué sucederá con el arquero, posición en la que san Lorenzo continpua buscando opciones en el mercado, tras la negativa de Keylor Navas.

Chau San Lorenzo: Keylor Navas le dijo que "no" a Boedo y firmó con Newell's

Después de que se conociera que San Lorenzo pugnaba por la llegada de Keylor Navas, apareció en el norte un equipo que le sacó la participación al conjunto de Boedo. Es que Newell´s Old Boys de Rosario llegó a un acuerdo con el destacado arquero tricampeón de Europa y del Mundo con el Real Madrid de España, para que se convierta en el cuarto refuerzo del equipo.

La noticia trascendía hace un par de días, pero se confirmó en las últimas horas. Newell´s trabajó en silencio por la llegada de un hombre que, sin lugar a dudas, rompió el mercado del fútbol argentino como lo hizo el español Ander Herrera con su arribo a Boca hace una semana: el arquero costarricense tricampeón de Europa y del Mundo con el Real Madrid de España, Keylor Navas. Con 38 años de edad, el oriundo de la provincia costarricense de San José acordó su contrato con los dirigentes de la ´Lepra´ que hace dos semanas viene teniendo un dialogo constante con el entorno del futbolista. Navas debutó en 2005 con la camiseta del Deportivo Saprissa, uno de los grandes del fútbol costarricense, donde ganó seis torneos nacionales y una histórica Liga de Campeones de la CONCACAF el mismo año de su debut.

Tras cinco años en los ´Morados´ en los que jugó 91 encuentros y encajó 79 tantos, el arquero emigró al fútbol español para arribar al Albacete de la Segunda División donde estuvo una sola temporada en la que disputó 36 partidos y recibió 49 goles. El equipo de Castilla-La Mancha descendió a Tercera y, por una cláusula en el contrato que le impedía jugar en una categoría inferior a la Segunda División, el club se vio obligado a ceder a Navas al Levante, en Primera por aquel entonces.

En el equipo valenciano jugó seis partidos en la primera temporada pero, convencidos de su potencial que mostraba tener en paralelo con la selección de Costa Rica, decidieron adquirir la ficha del arquero que se quedó en el Levante hasta 2014 donde se destacó como uno de los mejores en su puesto en la Copa del Mundo disputada en Brasil, cayendo con aquel recordado equipo de los ´Ticos´ en una histórica tanda de penales en cuartos de final ante Países Bajos.

El Mundial hizo que el Real Madrid pose sus ojos en él y abone 10 millones de euros por la ficha de Navas que, en la primera temporada, disputó solo 11 partidos pero, en la segunda, se asentó en el arco del ´Merengue´ donde estuvo hasta 2019. Con 162 encuentros en su haber y 159 goles encajados, el costarricense conquistó dos ligas de España y diez certámenes internacionales, entre ellos, tres UEFA Champions League y tres Mundial de Clubes.

Ya siendo uno de los mejores del mundo en su puesto y referente de la selección de Costa Rica con la cual también disputó el Mundial de Rusia 2018, el arquero recaló en el Paris Saint Germain de Francia donde estuvo tres años, ganando 10 títulos locales en 114 partidos. Para la temporada 2022/23 fue cedido al Nottingham Forest de Inglaterra en donde fue importante para sostener al equipo en la Premier League pero, a pesar de eso, no hicieron uso de la opción de compra y volvió a Paris donde jugó solo 6 partidos en la última temporada a causa de lesiones que lo tuvieron a maltraer.