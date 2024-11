San Lorenzo: revés para la dirigencia por otra inhibición de la FIFA.

La FIFA le dio la peor noticia a San Lorenzo de Almagro en plena temporada del fútbol argentino. Es que la entidad que rige el fútbol a nivel mundial inhibió nuevamente al "Ciclón" para incorporar futbolistas y sin dudas es un duro golpe para la dirigencia comandada por Marcelo Moretti. Para colmo, no es la primera vez que el club pasa por esta situación de la que ya pudo salir, pero otra vez se ve afectado y tendrá que solucionarlo.

Esto no sólo significa un revés para los dirigentes, sino también para Miguel Ángel Russo, quien regresó hace poco a Boedo y todavía trata de mejorar algunos aspectos futbolísticos del equipo. Es que si la Comisión Directiva no resuelve este inconveniente no podrán incorporar futbolistas por los próximos tres mercados de pases, tal como pasó meses atrás. En cuanto al monto que deberán abonar, aún no trascendió pero ya es una preocupación para San Lorenzo.

Lo que tampoco es certero hasta el momento son los motivos de la inhibición que le impedirá contratar jugadores hasta 2026, aunque se estima que es a raíz de algunos "reclamos económicos". Este miércoles 6 de noviembre la medida de la FIFA entró en vigencia y se mantendrá al menos hasta que el club la levante. Por supuesto, esto correrá por cuenta de los dirigentes que se verán obligados a solucionarlo a la brevedad.

El periodista Germán García Grova confirmó la inhibición a San Lorenzo.

La respuesta de Miguel Russo a hinchas de San Lorenzo tras los silbidos

San Lorenzo de Almagro volvió a dejar una pálida imagen en el empate 1 a 1 ante Estudiantes de La Plata, por la 21° fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2024, y los hinchas dejaron en claro su enojo. En ese sentido, el entrenador, Miguel Ángel Russo salió a dar la cara y respondió a los silbidos del público hacia los jugadores. El "Ciclón" no termina de encontrar regularidad por el torneo local y le puede costar no clasificarse a Copas internacionales para la temporada siguiente, uno de los objetivos en lo que resta del año. Si bien ante el "Pincha" se había puesto en ventaja con gol de Iván Leguizamón, el equipo no dio seguridades y el DT se refirió al descontento de la gente.

"Esta bien, a la gente la entiendo y respeto. Es un club grande necesita cosas y hay que responderle. Hoy en día en el fútbol argentino es muy difícil ganar, soy el primero que lo entiendo pero también entiendo a la gente que quiere ganar y jugar cosas", comenzó diciendo Russo minutos después del encuentro en rueda de prensa. Más allá de que algunos futbolistas levantaron el nivel desde que "Miguelo" arribó y tuvo su debut en la victoria ante Barracas Central, aún resta trabajo por hacer.

Cuándo juegan Rosario Central vs. San Lorenzo por la Liga Profesional de Fútbol: hora, TV en vivo y streaming online

El "Ciclón" visitará al "Canalla" este sábado 9 de noviembre del 2024 a las 19 en el Gigante de Arroyito, por la fecha 22 del torneo. La transmisión en vivo en la televisión será del canal TNT Sports. En tanto, el streaming será por alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.