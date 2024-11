Migeul Ángel Russo salio a dar la car en San Lorenzo tras los silbidos de los hinchas por el empate ante Estudiantes de La Plata.

San Lorenzo de Almagro volvió a dejar una pálida imagen en el empate 1 a 1 ante Estudiantes de La Plata, por la 21° fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2024, y los hinchas dejaron en claro su enojo. En ese sentido, el entrenador, Miguel Ángel Russo salió a dar la cara y respondió a los silbidos del público hacia los jugadores.

El "Ciclón" no termina de encontrar regularidad por el torneo local y le puede costar no clasificarse a Copas internacionales para la temporada siguiente, uno de los objetivos en lo que resta del año. Si bien ante el "Pincha" se había puesto en ventaja con gol de Iván Leguizamón, el equipo no dio seguridades y el DT se refirió al descontento de la gente.

"Esta bien, a la gente la entiendo y respeto. Es un club grande necesita cosas y hay que responderle. Hoy en día en el fútbol argentino es muy difícil ganar, soy el primero que lo entiendo pero también entiendo a la gente que quiere ganar y jugar cosas", comenzó diciendo Russo minutos después del encuentro en rueda de prensa. Más allá de que algunos futbolistas levantaron el nivel desde que "Miguelo" arribó y tuvo su debut en la victoria ante Barracas Central, aún resta trabajo por hacer. “Creo que tienen una buena actitud, hoy nos costó mucho porque nos encontró encontrar la pelota y encontrar a Iker, que ahora ya lo empiezan a marcar más de cerca. Si me preguntan si me voy conforme, les digo que no”, expresó sobre el juego de su equipo el entrenador.

Para finalizar, el conductor del "Cuervo" resaltó que tendrá en cuenta a todos los jugadores del plantel hasta el final del torneo, luego de algunos rumores, y agregó de cara al futuro cercano: "Voy partido a partido, más allá si están o no por renovar o cuál es su situación. El contexto no me permite hablar de forma individual por ninguno hasta no terminar lo que nos estamos jugando".

Russo quiere como refuerzo un viejo conocido de Boca

Según informó ESPN, San Lorenzo tiene interés en la llegada de García para el próximo mercado de transferencias debido a que su contrato en el "Xeneize" finalizará el 31 de diciembre del 2024. Como todo indica que no renovará su vínculo, el arquero, que cumplirá 38 años en enero, llegaría con el pase en su poder, sin dinero de por medio.

Como la idea del presidente, Marcelo Moretti, es no derogar mucho dinero en refuerzos la posibilidad que se abre con "Javi" es más que interesante. Además, otro punto a tener en cuenta es que Gastón "Chila" Gómez regresará a Racing una vez que se venza el préstamo en diciembre y restará saber qué ocurre con Facundo Altamirano, que perdió el lugar y su futuro no está asegurado. Vale recordar que Russo conoce al portero de su paso por Boca: en su primera experiencia, en 2007, el entrenador lo subió al plantel de Primera División y un año después debutó de la mano de Carlos Ischia. Luego, en 2020, ambos se encontraron nuevamente bajo proyecto futbolístico comandado por Juan Román Riquelme.