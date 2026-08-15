San Lorenzo vs. Unión: quién gana, predicciones y pronóstico del partido del Torneo Clausura 2026, según la IA

San Lorenzo recibirá a Unión de Santa Fe este sábado 15 de agosto desde las 14:30 horas en el Estadio Pedro Bidegain, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá el arbitraje principal de Leandro Rey Hilfer y ambos conjuntos buscarán afirmarse en la zona alta de la tabla en un torneo que no da margen de error.

San Lorenzo vs. Unión: quién gana el partido, según la IA

Tras analizar el desempeño de ambos equipos y sus habilidades técnicas, la inteligencia artificial consideró que podría haber un empate 1-1. La simulación de los modelos estadísticos proyecta un desarrollo parejo, donde la paridad táctica prevalecerá sobre las intenciones ofensivas de cada bando.

En términos de probabilidades puras de resultado, la IA otorga un 40% de chances al empate, un 31% a una victoria de Unión y un 29% a un triunfo de San Lorenzo. Por eso, no se contempla una diferencia abrumadora en el marcador; la paridad final o un triunfo por la mínima diferencia para cualquiera de los dos lados emergen como los escenarios lógicos.

El equipo dirigido por Néstor Gorosito afronta este compromiso en la búsqueda de regularidad. Si bien la condición de local le brinda un empuje distintivo, los registros de mitad de cancha hacia adelante le dan al Ciclón un promedio bajo de concreción de gol, situándose en torno a los 0,7 a 0,8 tantos esperados por encuentro.

Por su parte, el elenco conducido por Leonardo Madelón presenta un presente similar en la falta de efectividad. Aunque ha mostrado mayor vocación de ataque fuera de Santa Fe (promediando por encima del gol por partido), su bloque defensivo suele conceder licencias que neutralizan dicha ventaja ofensiva.

Historial y antecedentes recientes entre

El historial de enfrentamientos directos exhibe una marcada paridad en los últimos cruces. En los antecedentes más recientes prima la escasez de festejos: el cruce previo entre ambos finalizó con una igualdad 0-0 disputada a comienzos de año en Santa Fe. De los últimos cinco partidos entre azulgranas y albirrojos, la tónica constante ha sido el marcador cerrado y la escasez de diferencias, factor que respalda fuertemente el pronóstico de la IA.